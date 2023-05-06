وفد أسترالي يبحث التعاون مع نادي دبي لسباق الخيل

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد رفيع المستوى من ولاية كوينزلاند الأسترالية برئاسة جريس جريس وزيرة السباقات، نادي دبي لسباق الخيل، إذ عقدوا اجتماعاً موسعاً مع اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل؛ بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكد اللواء الدكتور محمد العظب، أهمية التواصل مع كافة أندية الخيول العالمية لتأسيس أرضية مشتركة تخدم سباقات الخيل، التي تأتي ضمن أهداف النادي واستراتيجيته في التواصل مع كافة الجهات الإقليمية والدولية.

وقال إن نادي دبي لسباق الخيل برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم حريص كل الحرص على تعزيز الشراكات مع كافة الجهات وإطلاق المبادرات العالمية التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيس على خريطة رياضات الخيل العالمية.

بالإضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في الانخراط في قطاع الرياضة على مدار العام، مشيداً بالعلاقات التي تجمع البلدين خاصة في مجال سباقات الخيل، مؤكداً أن الاجتماع جاء لتعزيز هذه العلاقة الوطيدة التي ستفتح المجال واسعاً للمزيد من التعاون و الشراكات التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

وتقدم اللواء الدكتور محمد العظب بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة السباقات بين الجانبين.

سباقات مشتركة

بحث الاجتماع الذي عقد في فندق ميدان التعاون بين الجانبين، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات جديدة، عبر عدد من المبادرات أبرزها إطلاق سباقات مشتركة في دبي وولاية كوينزلاند.

كما أطلع الوفد الأسترالي على مرافق ومنشآت مضمار ميدان، وتجربة دبي العالمية في سباقات الخيل التي نجحت في استقطاب أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان الذين يشاركون سنوياً في السباقات التي ينظمها النادي وصولاً إلى أمسية كأس دبي العالمي الحدث الأبرز دوليا في سباقات الخيل، بالإضافة عرض الإحصائيات والإنجازات التي حققها النادي خلال السنوات الأخيرة.

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