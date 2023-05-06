«أوتومان فليت» لجودلفين يستهدف «فورت مارسي ستيكس»

المصدر: (متابعة - البيان)

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يطمح «أوتومان فليت» لجودلفين للتألق في سباق «فورت مارسي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» في مضمار بيلمونت بارك بالولايات المتحدة غداً، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقدم الجواد البالغ من العمر أربع سنوات ثلاثة عروض قوية في كرنفال كأس دبي العالمي ، وشغل المركز الثالث في سباق الراشدية، وسنغسبيل ستيكس، ودبي ملينيوم ستيكس.وبعد عودته إلى المملكة المتحدة، حقق «أوتومان فليت» لقب سباق «ايرل اوف سيفتون ستيكس» في مهرجان «كريفين» في نيوماركت.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (تقدم «أوتومان فليت» بشكل جيد ويفترض أن تكون حظوظه قوية بناءً على ما حققه حتى الآن هذا العام، ونعلم أن مسافة تسعة فيرلونغ تناسبه ولديه خبرة في مضمار مماثل).

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