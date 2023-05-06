صراع مثير على لقب «ديربي كنتاكي» غداً

المصدر: متابعة - البيان

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ينطلق غداً على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة ، سباق «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 20 خيلاً أبرزها «فورتي» بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب تود بليتشر.

و«ديرما سوتوجيك» لمالكه هيرويوكي أسانوما بطل «ديربي الإمارات» خلال الأمسية الـ27 لكأس دبي العالمي مارس الماضي بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب هيديتاكا أوتوناشي، وصاحب المركز الثالث «كونتينوار» لـ«شركة ليون ريس هورس»، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

شيرشل داونز

كما ستشهد الأمسية مشاركة «كوديز ويش» لجودلفين في شوط «شيرشل داونز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب بيل موت.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: (تدرب «كوديز ويش» بشكل جيد للغاية في مشاركته الموسمية الأولى، بيل سعيد جداً لتطوره بشكل كامل إلى جواد قوي وناضج، على الرغم من الصعوبة التي تكتنف المشاركة بسباق للفئة الأولى بعد غياب، فإننا نتوقع منه أن يكون قادراً على استئناف مسيرته).

تيرف كلاسيك

ويشارك «سانتين» لجودلفين في شوط «تيرف كلاسيك ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب بريندان والش.

فيما سيشهد شوط «ديربي سيتي ديستاف» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس مشاركة «مطرية» لجودلفين بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، كما سيخوض «وادزورث» لجودلفين غمار شوط «أمريكان تيرف ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب براد كوكس.

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