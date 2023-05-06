ثلاثية إماراتية في افتتاح مهرجان «الجينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثلاثية في افتتاح مهرجان «الجينيز الإنجليزي» الذي أقيم بمضمار نيوماركت العريق في إنجلترا يوم أمس، وجاءت عبر «كاسل واي» لجودلفين بطل «نيوماركت ستيكس»، و«متسابق» لـ«شادويل» نجم الشوط الثاني، و«هريكين لين» لجودلفين بطل «جوكي كلوب ستيكس».

ويترقب محبو سباقات الخيل في أنحاء العالم سباق «2000 جينيز الإنجليزي» الذي سيقام اليوم في ثاني أيام المهرجان، وبمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

الشوط الأول

وكانت بداية الانتصارات الإماراتية جاءت عبر «كاسل واي» لجودلفين الذي ظفر بلقب الشوط الأول «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.04.66 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «سيركل أوف فاير» للملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت. وجاء في المركز الثالث «فيكتوري دانس» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثاني

اقتنص «متسابق» لـ«شادويل» لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1.37.18 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «نيتف تريل» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «لايت إنفنتري» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

الشوط الخامس

توج «هريكين لين» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.33.86 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «جلوبال ستورم» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «ويست ويند بلوز» لعبدالله المنصوري، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

سباق اليوم

ومن جانب آخر، ينطلق اليوم سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «سيلفر نوت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«نوبل ستايل» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

و«دبي مايل» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس دانيال مسكوت وإشراف المدرب شارلي جونستون، و«هاي رويال» لجابر عبدالله بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب كيفين ريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (سارت تحضيرات «سيلفر نوت» بشكل جيد، وأداؤه لا يحتاج إلى برهان في المضمار، وباعتقادنا أنه يتمتع بمؤهلات رائعة في هذا السباق، وقادر على تحمل مسافة الميل بشكل طيب، ولكننا لا نحبذ هطول أمطار كثيرة، وفي اعتقادي أنه قادر فعلاً على تقديم عرض كبير).

وأضاف: (أتوقع أن يكون جيمس دويل متمهلاً مع «نوبل ستايل»، إذ إننا غير واثقين تماماً بتحمله المسافة، ولديه سجل ممتاز في عمر السنتين، ومستوى الأداء في جيم كراك يبدو صلباً كالصخر حيث حقق صاحبا المركزين الثاني والثالث الفوز بسباقات من الفئة الثالثة هذا الموسم على الرغم من أن ذلك كان على مسافة السرعة.

والمسافة مصدر شك كبير ولكنه جواد يجيد الاسترخاء، ما يمكن أن يمنحه أفضل فرصة في تحمل المسافة، وكلما كانت الأرضية جافة كانت أكثر ملاءمة له، وستكون الصورة أوضح بالنسبة لنا عقب السباق من ناحية مشاركاته المستقبلية).

المشاركات الإماراتية

وستكون بداية المشاركات الإماراتية، عبر الشوط الثالث لمسافة 1200 متر الذي سيشهد مشاركة 23 خيلاً أبرزها «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، فيما سيشارك «كينج أوف كونكويست» لجودلفين في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

بينما سيشهد الشوط الختامي لمسافة 1400 متر مشاركة 12 خيلاً أبرزها «سترايكنغ ستار» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«جويسيا» لمحمد النابودة بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد. وقال المدرب شارلي آبلبي: (ظل «كينج أوف كونكويست» يقدم أداء متماسكاً للغاية.

وهذه المشاركة الأولى له منذ مشاركته بالبحرين، غير أن تدريباته سارت بشكل جيد ويفترض أن يكون حاضراً بين المنافسين، فيما استفاد «سترايكنغ ستار» من مشاركته الأولى هذا العام في سباق على أرضية ثقيلة في دونكاستر، ويفترض أن يكون حاضراً للمنافسة).

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