خيول الإمارات تخوض افتتاح «الجينيز الإنجليزي» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق غداً على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، مهرجان «الجينيز الإنجليزي» الذي يستمر لغاية يوم الأحد القادم، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من الشوط الأول «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، بمشاركة 8 خيول، أبرزها «كاسل واي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فيكتوري دانس» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (يمتاز«كاسل واي» بخبرة طيبة في المضمار، حيث أنهى موسمه بفوز رائع في مضمار راولي مايل، ويتجه إلى هذا السباق في جاهزية طيبة، والمسافة ليست مشكلة على الإطلاق، وربما نشركه على مسافة أطول عقب هذا السباق).

وأضاف: (أظهر«فيكتوري دانس» مستوى رائعاً في عمر السنتين، وهذه نقلة كبيرة في المنافسة من مسافة 7 إلى 10 فيرلونغ، ولكننا نشعر أنه سيبدي ارتياحاً على المسافة بناء على التمارين التي خاضها في الإسطبل، ويمكن أن يكون جواداً مثيراً للاهتمام على هذه المسافة).

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 5 خيول، أبرزها «نيتف تريل» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «متسابق» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (يعود «نيتف تريل» للسباقات عقب استراحة طيبة، ولكني أشعر بارتياح من أدائه في التمارين، وهو جواد أثبت قدراته في مضمار راولي مايل، إذ سبق له الفوز في «ديوهيرست» و«كريفن»، فضلاً عن شغله المركز الثاني في«2000 جينيز»، وبالتالي ليست لدينا هواجس بشأن المضمار، ويتجه إلى هذا السباق، وهو في جاهزية طيبة، ونتطلع إلى عودته إلى مسافة الميل).

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «كينج تشارلز الثاني ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم»، 8 خيول، أبرزها «ماجستك برايد» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «آيكونك مومينت» لسلطان علي، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جيمس تيت.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (عاد «ماجستك برايد» بشكل جيد من فوزه على ذات المضمار والمسافة، وبالتأكيد سيكون أعلى جاهزية، ويفترض أن تكون حظوظه قوية).

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 5 خيول، أبرزها «هريكين لين» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جلوبال ستورم» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ويست ويند بلوز» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وقال المدرب شارلي آبلبي: («هريكين لين» خيب الآمال في نيوبري، والأرضية كانت لينة للغاية في ذلك اليوم، وكانت المشاركة عقب فترة طويلة من الغياب من السباقات، وشعر وليام بيوك أن الجواد بدا مرهقاً للغاية في آخر 2 فيرلونغ، وبحسب ما شاهدناه في التحضيرات بالإسطبل، عاد من ذلك السباق في حالة طيبة للغاية، ووضعنا له عوارض خدود على أمل تشجيعه لإظهار المزيد، فيما «جلوبال ستورم» جواد طيب، ويقدم أداء قوياً، وأثبت في الماضي أنه يقدم أداء تنافسياً في مثل هذا النوع من السباقات).

الشوط السادس

تشارك في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، 8 مهرات، أبرزهن «سيدة كينجمان» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي جونستون، فيما سيشهد الشوط السابع لمسافة 2000 متر، مشاركة «صحاري ميست» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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