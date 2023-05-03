«بيكاسو» يتوج بكأس فاطمة بنت مبارك في «وارجيم»

المصدر: بروكسل - البيان

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توج الجواد «بيكاسو» لاس بي ام ريسنج، بإشراف يوستما ميلد، وقيادة ستيف هيلين، بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار وارجيم البلجيكي، ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبدعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

واجتذب السباق البالغ طوله 2300 متر، 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 10.000 يورو، وجاء السباق مثيراً وحافلاً بالندية والتكافؤ، بحضور جماهيري غفير من عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتمكن «بيكاسو» من التتويج بعد أن بذل جهداً خارقاً لينتزع الفوز بفارق نصف طول عن «الباسو» لجي بي زوتليف، بإشراف المالك نفسه، وقيادة كي فاندربيك، وجاءت في المركز الثالث «فريدا» لبيتر ديكر، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة سارة فيرميرش، وسجل البطل زمناً وقدره 2:37:26 دقيقة.

مضمار «داكس»

وظفر المهر «هاشم» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، بسباق كأس الوثبة ستاليونز ـ بري أيشا لمسافة 2300 متر البالغ جائزته 16 ألف يورو برعاية المهرجان العالمي، والذي شاركت فيه (14) خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق بمضمار داكس الفرنسي.

وجاء فوز البطل «هاشم» المنحدر من نسل «جلنار الخالدية»، بفارق 0.75 طول عن «رفيق» لإسطبلات الأصايل، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً «الهداب» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة انطوني كراستوس.

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