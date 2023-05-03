خيول الإمارات تتطلع إلى لقب «تحضيري كومنولث كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك خيول الإمارات اليوم في سباق «تحضيري - كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» والذي يقام في مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا.

ويتقدم المشاركين «مسشيف ماجك» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب تشارلي فيلوز، و«كولد كيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (نشعر بالارتياح تجاه تحضيرات «مسشيف ماجك»، الذي عادة ما يفضل الركض ضمن مجموعة كبيرة وفي أرضية أكثر جفافاً، ولكن هذا السباق بمقام نقطة انطلاق للموسم ونأمل أن يهيئه السباق للمنافسة في «كومنولث كب» ضمن مهرجان «رويال آسكوت الملكي» في يونيو المقبل).

الشوط الأول

كما ستشارك خيول الإمارات في باقي أشواط الأمسية، إذ ستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1600 متر بمشاركة 15 خيلاً وأبرزها «يا ناس» لـ«شادويل» وبقيادة الفارس إيدان كيلي وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما سيشارك «أكشن بوينت» لحمد راشد بن غدير في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، وبقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرشي واتسون.

الشوط الثالث

سيشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، مشاركة 7 مهرات وأبرزهن «دانسينغ غوديس» لجودلفين وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«فيل أوف شادوس» لجودلفين أيضاً وبقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«أوركيد بلوم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وبقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

و«يونجست» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وبقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان. وقال المدرب شارلي آبلبي: (سيكون من المثير تحويل «دانسينغ غوديس» إلى الأرضية العشبية، ولقد سررنا بأول ظهور لها في هذا الموسم وهي بالتأكيد اكتسبت مزيداً من الجهوزية).

وأضاف: («فيل أوف شادوس» تشارك أيضاً المرة الأولى على الأرضية العشبية ومضت تدريباتها بشكل مثالي حتى الآن ونحن نحاول قياس المستوى الذي سنستهدفه للمهرتين في الأشهر المقبلة).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز