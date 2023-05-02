شادي غريب يحصد الكأس الذهبية لدوري قفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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توّج الفارس شادي غريب مع الجواد كابمت دو مارش، من نادي الشارقة للفروسية، بالكأس الذهبية للنسخة الحادية عشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، محققاً زمناً 48.41 ثانية، وجاء زميله عبدالله المهيري مع الجواد كونيغ ثانياً، وحصل على الميدالية الفضية، ونال محمد الرميثي مع الفرس كارامبا، من نادي أبوظبي للفروسية، المركز الثالث والبرونزية.

وجرت منافسات النهائي في ختام موسم 2022 - 2023، وضم 15 شوطاً، واستضافها نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، واشتملت المنافسات على ست فئات هي المستوى الأول، الشباب، المستوى الثاني، «الجونيورز»، المبتدئين والأشبال، وبلغ مجموع الجوائز 350 ألف درهم.

وحضر الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق جانباً من منافسات النهائي، وتوّج الفائزين سلطان محمد اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية، وعدد من أعضاء مجلس الاتحاد.

وتضمن حفل ختام الموسم تتويج الفرسان المتصدرين لنقاط الدوري في جميع الفئات، والتي حصلوا عليها خلال 13 أسبوعاً وهم: الأشبال علي أحمد الدرمكي من نادي الشارقة للفروسية (15 نقطة)، وفي مستوى المبتدئين عيسى الدرمكي، من نادي العين للفروسية (21 نقطة)، وفي الجونيورز، ناستاسيا كلاتس من نادي الشارقة للفروسية (47 نقطة)، وفي المستوى الثاني محمد مساوى من أكاديمية بوذيب للفروسية (34 نقطة)، وعلى مستوى الشباب أسامة الزبيبي من منتجع الفرسان الرياضي (55 نقطة)، ومن المستوى الأول سالم السويدي من نادي الشارقة للفروسية 65 نقطة).

وأحرز الشاب هزاع حمد الظاهري على صهوة الجواد «إيلوي» من نادي أبوظبي للفروسية، كأس بطولة لونجين.

تألق

وواصل الشاب أسامة الزبيبي تألقه، وتوّج بكأس فئة الشباب، مع الجواد «بي إي سي هوغو» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في زمن 45.80 ثانية، وحقق فرسان الشارقة المراكز من الثاني إلى الخامس.

وأنهت وديمة الريسي مشاركاتها بتحقيق أفضل إنجازاتها بالموسم، بحصولها على لقب نهائي فئة فرسان المستوى الثاني، مع الجواد داغوري من نادي أبوظبي للفروسية، بزمن سريع بلغ 45.27 ثانية.

وحصد فرسان نادي الشارقة للفروسية المراكز الخمسة الأولى في منافسات الجونيورز، ونال عبد الله الكربي اللقب مع الجواد ديمفيس في زمن 33.50 ثانية.

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