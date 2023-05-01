كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية ينطلق في بلجيكا اليوم

المصدر: بلجيكا - البيان

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ينطلق، اليوم، كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في مضمار وارجيم العريق في بلجيكا، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة نخبة من الخيول.

ويأتي تنظيم السباق، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصص كأس «أم الإمارات» لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 10.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه (12) خيلاً، أبرزها «الزاركا» ليوهان فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة سيس بالكين، وهو صاحب تاريخ عريض في سباقات الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا.

وينافس على اللقب الجواد «بيكاسو» لاس بي إم ريسنج، بإشراف يوستما ميلد، وقيادة ستيف هيلين، وهو صاحب عدة انتصارات، و«إليكياو» لماريان ويسماير، بإشراف نفس المالكة، وقيادة كوين كليمانس، الفائز في آخر مشاركة في بلجيكا، وهناك «الباسو» لجي بي زوتليف، بإشراف نفس المالك وقيادة كي فاندربيك، و«فريدا» لبيتر ديكر، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة ساره فيرميرش وهي أيضاً فائزة في آخر مشاركة لها، و«جينيز دو فيالتيه» لراينر جان، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة ويليا مونجل.

وفي نفس السياق يستضيف مضمار داكس الفرنسي سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ بري أيشا لمسافة 2300 متر البالغة جائزته 16 ألف يورو، والذي تشارك فيه (14) خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وبمشاركة أقوى المنافسين «رفيق» لإسطبلات الأصايل، بإشراف فرانسو روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، و«بارز» للنجيفي ريسنج بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، و«ايفان دو فاوست» للمالك والمدرب توماس فورسي، وقيادة مارجوت زوماري.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة.

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