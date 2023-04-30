غدا في بلجيكا .. انطلاق كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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ينطلق غداً كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة نخبة من الخيول في "مضمار وارجيم" في بلجيكا.

ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وخصص كأس “أم الإمارات” لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 10.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه (12) خيلاً، أبرزها "الزاركا" ليوهان فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة سيس بالكين.

وينافس على اللقب الجواد "بيكاسو" لاس بي ام ريسنج، بإشراف يوستما ميلد، وقيادة ستيف هيلين، و"إليكياو" لماريان ويسماير، بإشراف نفس المالكة، وقيادة كوين كليمانس،، و "الباسو" لجي بي زوتليف، بإشراف نفس المالك وقيادة كي فاندربيك، و"فريدا" لبيتر ديكر، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة ساره فيرميرش، و"جينيز دو فيالتيه" لراينر جان، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة ويليا مونجل.

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