«ريل ورلد» لجودلفين يخوض غمار «بري غانيه» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض «ريل ورلد» لجودلفين غمار سباق «بري غانيه» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى» على مضمار «لونغشامب» العريق بفرنسا اليوم.

إلا أنه سيواجه منافسة قوية من أبرز الخيول المشاركة، يتقدمها «فاديني» لآغا خان، الذي تألق بشكل كبير الموسم الماضي، محققاً عدداً من الإنجازات المثيرة، أبرزها الفوز بلقب سباق «كورال إكليبس» في إنجلترا، وتحقيقه مركز الوصافة في سباق «الآرك الفرنسي».

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور:

«مضت تحضيرات «ريل ورلد» بشكل جيد منذ المشاركتين اللتين خاضهما في ميدان هذا العام، حيث عاد إلى نيوماركت في حالة طيبة، وأشعر بالارتياح تجاه تحضيراته للسباق. لن يواجه صعوبة على مسافة 10.5 فيرلونغ، حيث فاز في نيوبري بسباق ليستد على مسافة مماثلة».

وأضاف: «يخوض «ريل ورلد» هذا السباق استعداداً لسباق لوكينج ستيكس، ويبدو أنه سباق صعب للغاية مع وجود مجموعة قوية».

تحدٍّ ياباني

ومن جانب آخر، يشارك «أفريكان جولد» لجودلفين في سباق «تينو شو» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى» على مضمار «كيوتو» باليابان، بقيادة الفارس كيوسوك كوكوبو وإشراف المدرب ماساتو نيشيزونو. وسيكون الصراع مثيراً على الظفر باللقب مع مشاركة عدد من الخيول القوية، أبرزها الفائز في نسخة العام الماضي من السباق «تايتل هولدر».

و«آسك فيكتور مور» بطل سباق «كيكورا شو» الموسم الماضي، إلى جانب «جاستن بالاس» الفائز بسباق «هانشين دايشوتين» هذا العام.

وقال المدرب ماساتو نيشيزونو: «تصدر «أفريكان جولد» سباق «هانشين دايشوتين» بسهولة، ولم يخيب الآمال، حيث قدم مجهوداً جباراً حتى خط النهاية، منحناه قسطاً من الراحة بعد ذلك، حيث أرسلناه إلى المزرعة، ومضت تحضيراته بشكل جيد».

وأضاف: «سيكون من المثالي أن يتولى زمام الأمور ويضع مسافة بينه وبين الآخرين، هناك الكثير من المشاركين الأقوياء، وأود ألا تكون الوتيرة منحازة للخيول السريعة في المراحل الختامية، لذلك أريده أن يركض بوتيرة معتدلة وكافية للانطلاق بسرعة أكبر في الخطوات الأخيرة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز