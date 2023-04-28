نهائي كأس دبي للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تختتم اليوم بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بطولة كأس دبي للبولو 2023، ويتواجه في المباراة النهائية التي تنطلق في الخامسة والربع عصراً فريقا الحبتور وانكورا لامار، وتسبق النهائي مباراة كأس الترضية بين فريق «بي بي اس» وفريق الباشا في الرابعة والربع.

وانطلقت البطولة الثلاثاء الماضي بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 4 جول، والتي تعد خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2023، حيث حظيت باهتمام عالمي من كافة الهيئات الرياضية التي تعنى برياضة البولو.

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