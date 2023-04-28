دوري قفز الحواجز يختتم غداً

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تتواصل اليوم في يومها الثاني منافسات نهائي موسم قفز الحواجز التي تختتم يوم غدٍ، وتمثل ختام منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الحادية عشرة، والذي كان قد انطلق بنادي الشارقة أيضاً في مطلع أكتوبر من سنة 2022، وبإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مقدرة من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشتمل نهائي الموسم على 15 شوطاً لجميع فئات الفرسان المنتسبين إلى أندية الفروسية في الإمارات، وتحسم نتائجها عبر التنافس في شوطين لكل فئة عدا فرسان المستوى الأول وخصصت لهم ثلاثة أشواط للتنافس للوصول والظفر بلقب نهائي الموسم، ورصدت للفائزين جوائز يبلغ مجموعها 160 ألف درهم، وإجمالاً بلغت جوائز نهائي الموسم 350 ألف درهم.

وتميز هذا الموسم إذ شهد 15 بطولة دولية من جميع التصنيفات، وشهد الموسم بشقيه الدولي والمحلي مشاركة واسعة من فرسان وفارسات قفز الحواجز وأسفر عن نتائج متقدمة، مهدت أمامهم طريق التأهل إلى البطولات الدولية.

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