خيول الإمارات تتطلع إلى التألق في «سانداون» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات، اليوم، غمار سباقات مضمار «سانداون» بإنجلترا، إذ سيشارك بطل الديربي الإنجليزي 2021 «أديار» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي في شوط «غوردون ريتشاردس ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة».

كما سيشهد الشوط أيضاً مشاركة «هايلاند افنيو» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أنماط» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب أوين بوروز. وقال المدرب شارلي آبلبي: «نشعر بالارتياح تجاه تحضيرات «أديار».

حيث أدى تمريناً طيباً حول مضمار نيوماركت الأسبوع الماضي، والخطة كانت دائماً أن يستهل موسمه عبر هذا السباق، يبدو أن الأرضية ستكون ثقيلة.

ولكن هذا السباق إلى حد كبير بمثابة سباق تحضيري له استعداداً لـ«برينس اوف ويلز ستيكس»، ولكنه الأبرز ضمن المجموعة المشاركة في السباق».

وأضاف: «هايلاند افنيو» يعتبر جواداً جيداً في حد ذاته، إذ سجل الفوز في «فيلدين ستيكس»، وركض بشكل طيب على أرضية لينة في «هيرون ستيكس» في موسم السنوات الثلاث، نأمل أن نضمن بوجوده وتيرة معتدلة في السباق.

الشوط الثاني

وستكون بداية المشاركات الإماراتية عبر الشوط الثاني «اشير كب» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 5 خيول ،أبرزها «لوكال ديناستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «لوكال ديناستي» يخوض هذا السباق وهو في حالة ممتازة. فاز بشكل جيد في المضمار نفسه الموسم الماضي، ولن يواجه صعوبة على هذه الأرضية، لذا هناك الكثير من النقاط الإيجابية، ويبدو جديراً بصفة المرشح الأول.

مشاركات قوية

وسيشارك «متسابق» لـ«شادويل» في الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

فيما يشهد الشوط الخامس «كلاسيك ترايل» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» مشاركة «فلاينغ اونرس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: مضت تحضيرات «فلاينغ اونرس» بشكل جيد، وهذا السباق ظل هدفه منذ فترة طويلة. لم يسبق له أن شارك على أرضية مثل هذه، ولكن نسبه يوحي بأنه لن يواجه صعوبة، خصوصاً إذا تطلب الأمر إظهار قدرته التحملية.

وتشارك في الشوط السادس لمسافة 2000 متر، 7 مهرات، أبرزهن «إينتيريل هوب» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كوين اوف فيريز» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ترجمة» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

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