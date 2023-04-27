مربط دبي.. ملحمة ذهبية في أقوى البطولات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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يتأهب مربط دبي للخيول العربية لخوض معاركه الجمالية في أقوى بطولات الموسم الخارجي، بعدما سطر ملحمة ذهبية خلال الموسم المحلي، الذي بلغ منتهاه بمسك ختام إنجازاته القياسية في عرينه دبي مدينة الذهب ومدرسة المركز الأول، وكان مربط دبي قد أكد أفضليته العالمية بهيمنته على الألقاب التقديرية وعلى المراكز الأولى ومعادنها النفيسة في البطولات المحلية والعالمية، وفي أقوى ثلاثة منها في المواسم الخارجية التي أثبت جدارته بها خلال الموسم الماضي؛ منتون الدولية وكأس كل الأمم، ثم بطولة العالم التي توج فيها بكل المعادن النفيسة، حيث تألق بالذهب المهر دي شرار، وتوشحت بالفضة المهرة دي إكسبو، وانتزع البرونز المهر دي شهار، كما منحت المهرة دي بيسان فضية لمربط الشقب ومنحت الفرس دي عزيزة فضية لمربط هنايا السويسري.

وفي دلالة حاسمة لقيادته دفة الإنتاج العالمي، نال مربط دبي عدداً كبيراً من ألقاب الأفضلية العالمية؛ لقب أفضل مزرعة في العالم، ولقب أفضل مالك مرب ومنتج. كما نال لقب أفضل فحل منتج مع العالمي دي سراج ثم لقب أفضل فرس منتجة مع العالمية إف تي شيلا. ونالت المهرة دي نجلاء درع الأمل للخيول الإناث في البطولة. كما حاز مربط دبي لقب أفضل رأس بين المهور في الفئة (ا) مع المهر دي شهار، ولقب أفضل رأس بين المهور في الفئة (ب) مع المهر دي شرار. ومنحت المهرة دي بيسان مربط الشقب القطري لقب أفضل رأس في مجموعتها.

انطلاقة محلية

في باكورة البطولات المحلية للموسم المنصرم، بطولة السلالة المصرية ضمن مهرجان الشارقة للجواد العربي، حافظ مربط دبي على مكانته القيادية واحتكر الذهب في البطولات الأربع. كما أحرز فضية وبرونزيتين.

أبطال تلك الملحمة الذهبية تقدمتهم المهرة الفاتنة دي عبير، التي نالت رفيقتها المهرة دي عناية اللقب البرونزي. ثم ذهبية للمهر دي فيصل، وذهبية للفرس دي أمنية التي نالت رفيقتها الفرس دي كحايل مركز الوصافة، ثم رفيقتهما الفرس دي أميرية الكأس البرونزية. كما تربع مربط دبي على عرش بطولة الأفحل مع الفحل دي ممزر.

وفي ثاني بطولات الموسم، وتحديداً في الشارقة للإنتاج المحلي، احتفظ مربط دبي بالرقم القياسي للبطولة الذي بلغ مستويات عالية في نسخة 2020. ونال في الدورة 22 كل أنواع المعادن النفيسة وكأس فخر الإنتاج المحلي.

افتتحت المهرة المتميزة دي شيخة سجل ألقاب المربط بذهبية. ونالت المهرة دي راما كأساً فضية، ثم أضافت دي غرام فضية الأفراس. وقد أثبت أيقونة الإنتاج العالمي الفحل إف إيه إل رشيم بصمته الإنتاجية النوعية لمصلحة مرابط بارزة مثل الهواجر والإمارات والبداير ورأس الخيمة التي تقاسمت المعادن النفيسة.

وضمن مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي، والذي يقتصر على تنافس المهور والمهرات، جدد مربط دبي عهده مع المركز الأول، وتمكن من إحراز 4 ألقاب توزعت بين لقبين ذهبيين، توشحت بأولهما المهرة دي غمرة، وتوشحت بثانيهما المهرة دي ريمة. ونال المربط لقباً فضياً مع المهرة دي أصالة صاحبة أعلى معدل في البطولة برصيد 93.38 نقطة. كما نال لقباً برونزياً مع المهر دي فاهر.

وكعادته في كل البطولات الوطنية والدولية، أكد مربط دبي بصماته الإنتاجية وقوة العلامة الخاصة للفحل العالمي دي سراج الذي منح عدداً من المرابط المشاركة كل أنواع المعادن النفيسة، مؤكداً التزامه بالمركز الأول الذي حققه منذ النسخة الأولى من المهرجان.

ذهب الفجيرة

في النسخة السابعة من بطولة الفجيرة، والتي تعد الأولى في صيغتها الدولية، رفع مربط دبي سقف إنجازاته الذهبية، فأحرز نصف الألقاب الذهبية ونال سيف الفجيرة الذهبي، تقديراً للتميز الخاص الذي حققه، وهو تميز طال بصمات داعمة للبطولة والمرابط المشاركة. وتحقق الهاترك الذهبي بداية مع المهر الواعد دي راسل، ثم حققت المهرة دي آسرة اللقب الذهبي الثاني، وأضافت المهرة دي رسيل اللقب الذهبي الثالث.

وفي بطولة عجمان للخيل العربية 2023 تمكن مربط دبي من إحراز الذهب والفضة، ونال جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات محافظاً على اللقب الذي ناله في نسخة 2022. وتوجت بطلة بطولتي براغ وستروهن الدوليتين الفرس دي جهراء باللقب الذهبي. كما أحرز المربط فضيتين؛ أولاهما مع المهرة الواعدة دي عبق، والثانية مع الفاتنة المتوجة في بطولة المربين بالموسم الماضي دي تيماء.

قمة الشراع والشارقة

سطر مربط دبي ببطولة الشراع الدولية في نسختها الثانية بصمة ذهبية قياسية جديدة، بنيله ثلاثية ذهبية، وإحراز لقب فضي ولقب برونزي. أبطال الحدث كان في مقدمتهم المهرة الذهبية الفاخرة دي شيخة. رافقها في قطف الذهب المهر دي فاهر، وكذلك المهر دي راسل. وسجلت المهرة دي رسيل موقعها بلقب الوصافة. كما انتزعت المهرة دي غمره اللقب البرونزي، مثلما انتزع الفحل دي شيماز لقباً برونزياً.

وفي بطولة الشارقة الدولية نال مربط دبي ما يستحق من مجد بثلاثة ألقاب ذهبية ولقب فضي ولقبين برونزيين بالإضافة إلى لقب برونزي ثالث انتزعه إنتاجه لمصلحة مربط عربي. كان أبطال الإنجازات الذهبية المهرة دي آسرة والمهرة دي نجلاء والمهر دي شرط. كما أحرز لقباً فضياً مع الفرس دي فنانة، ثم لقبين برونزيين ثمينين مع المهرة دي نهب والمهر دي فاهر. ومنح إنتاج مربط دبي الأردن لقباً برونزياً مع المهرة دي وداد المملوكة لإياد نبيل جميل عوايدة.

وفي النسخة الثانية من بطولة العرب للمربين، التي شهدتها أكاديمية بوذيب، عاد مربط دبي لينتزع الذهب والفضة والبرونز، محافظاً على إنجازه السابق الذي تميز بلقبين اعتباريين؛ لقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناء على إحرازه أعلى مجموع نقاط في البطولة، ولقب كأس جمعية الإمارات للخيول العربية لأعلى مجموع نقاط في الموسم. وكانت ملكة الإنجاز الذهبي الفرس دي جورية. بينما أحرزت المهرة دي سناين اللقب الفضي، ونالت المهرة إس إم مدرة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم لقباً برونزياً.

الأول والأفضل

سجل مربط دبي حضوراً لامعاً في بطولة الرباطية الأولى لجمال الخيل العربية التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط، محرزاً كل ألوان المعادن النفيسة وجائزة أفضل مربط مربي. حصاد المربط بلغ 4 ألقاب ملونة؛ أحرز اللقب الذهبي منها المهر دي فاهر. وأحرز كل من المهرة دي تيماء والمهرة دي دوية فضية لكل منهما، كما تمكنت الفرس دي جهراء من انتزاع برونزية. وعلى مستوى التميز والأفضلية توج مربط دبي بلقب جائزة أفضل مربط مربي.

وسجل مربط دبي تألقاً لامعاً خلال منافسات بطولة الخيل الجزيرية أو المصرية العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان «كتارا» الدولي بقطر، حيث تمكن من نيل كل النفائس بإحراز الذهب مع الفحل دي ممزر والفضة مع المهر دي كحيلان

وضمن نفس المهرجان، وفي بطولة كتارا للخيل العربية الأصيلة «تايتل شو» التي أحرز في نسختها السابقة ذهبيتين وبرونزيتين، عاد لينتزع 4 ألقاب ثمينة، توزعت بين فضيتين لكل من المهرة دي آسرة في أولى مشاركاتها، وأحرز اللقب الفضي الثاني المهر العالمي دي شرار. فيما حقق اللقبان البرونزيان كل من المهر دي شهار والمهرة دي نجلاء. مصدر البصمة الإنتاجية الذهبية لمربط دبي كان حاضراً بقوة، وذلك بإحراز المهرة دي بيسان والمهر ليون لقبين ذهبيين لصالح كل من الشقب القطري والجاسمية القطري، ثم لقباً فضياً مع المهر دي هايل.

وعربياً وفي البطولة الدولية لجمال الخيل العربية بتصنيف (أ) التي تزامنت مع معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، احتل مربط دبي المركز الأول ولقب أعلى معدل في البطولة، ونال ذهبيتين مع المهرة دي نهب والمهر دي شرط. كما نال الفضة مع الفرس دي ريمة، ونال البرونز مع المهر «اس ام مشهور» المملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

عرين الذهب

وسطر مربط دبي أجمل فصول أمجاده في الموسم داخل عرينه المجيد في دبي العامرة، مدينة الذهب والجمال والإبداع والتحدي ومدرسة المركز الأول، وختم بمسك التميز واحدة من أبرز وأقوى جولات المجد القياسي في إنجازاته العالمية النوعية، حيث استطاع في بطولة دبي الدولية للجواد، أن يحقق نتائج مبهرة بإنتاجه المحلي الذي أكد تفوقه العالمي الذي حققه في أقوى البطولات الدولية.

خيول أو أسود مربط دبي الفائزة بالألقاب النفيسة في بطولة دبي، تعتبر أيقونات في عالم البطولة العالمية، وحق لها أن تجني السوبر هاتريك الذهبي وأربعة ألقاب إضافية من المعادن النفيسة. نال الذهب كل من المهرة دي آسرة والفرس دي شيهانة والمهر دي شهار والفحل العالمي دي سراج. ونال الفضة المهر دي فاهر. كما نال هاتريك برونزي أكمل الإنجاز القياسي في تاريخ البطولة، وذلك مع كل من المهر دي شرط والمهرة دي شيخة والمهرة دي رسيل.

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