نصف نهائي «كأس دبي للبولو» اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تقام اليوم مباراتا الدور قبل النهائي لبطولة كأس دبي للبولو والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتختتم بعد غد بمشاركة أربعة فرق هي الباشا وبي بي اس والحبتور وانكورا لامار وبهانديكاب 4 جول، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الحبتور مع فريق أنكورا لامار عند الساعة الرابعة والنصف وبعدها تقام المباراة الثانية عند الخامسة والنصف وتجمع بين فريقي الباشا وبي بي اس.

وكان فريقا الحبتور وانكورا لامار قد حققا الفوز في مستهل مشوارهما حيث فاز الحبتور بقيادة محمد الحبتور على فريق بي بي اس بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم وبنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف بعد مباراة قوية ومثيرة وفي المباراة الثانية نجح فريق انكورا لامار في الفوز على فريق الباشا بنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة قوية.

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