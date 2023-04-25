«غادة» بطلة كأس مهرجان منصور بن زايد بفرنسا

المصدر: تولوز - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت المهرة «غادة» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كراستوس، بطلة لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «بري نيفتا» للفئة الثانية، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ولم تتأخر المهرة «غادة» المنحدرة من نسل «أزادي»، في إبراز مهاراتها، لتحقق فوزها الثاني على التوالي هذا الموسم، حيث تفوقت بفارق 1.25 طول عن «الدوحة» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اوليفييه بيلييه، وسجلت زمناً وقدره 2:13:90 دقيقة، في السباق، الذي شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، فيما جاءت في المركز الثالث «الأوبية» لمزرعة دو جراند جورجين، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

إثارة وتكافؤ

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي توجت الفائزين، بالسباق الذي جرى لمسافة 2000 متر، والبالغ جائزته 30 ألف يورو، مشيرة إلى أنه أكبر السباقات في انطلاقة الموسم في فرنسا، حيث تم تصنيفه من الفئة الثانية، وجاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ في صراع المهرات، وبحضور جمهور غفير من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأكدت أن مضمار لاتست دو بوش الفرنسي سيشهد يوم غد، أيضاً سباقاً كبيراً آخر، يحمل اسم كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ بري دورمان للفئة الثالثة، البالغ جائزته 20 ألف يورو، ومخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر.

سباقات جديدة

وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز