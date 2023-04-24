المُهرة غادة تتوّج بكأس مهرجان منصور بن زايد في مضمار تولوز

المصدر: وام

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فازت المهرة "غادة" للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كراستوس، بلقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "بري نيفتا"، للفئة الثانية، الذي أقيم أمس الأحد بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وأفلحت المهرة "غادة" المنحدرة من نسل "أزادي"، في فرض هيمنتها، لتحقق فوزها الثاني على التوالي هذا الموسم، حيث تفوقت بفارق 1,25 طول عن "الدوحة" للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اوليفييه بيلييه.

وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:13:90 دقيقة، في السباق الذي شهد حضوراً من عشاق السباقات، فيما جاءت في المركز الثالث "الأوبية" لمزرعة دو جراند جورجين، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وتوّجت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بالسباق الذي جري لمسافة 2000 متر، والبالغ جائزته 30 ألف يورو، وأكدت أنه يعد من أكبر السباقات في انطلاقة الموسم في فرنسا حيث تم تصنيفه من الفئة الثانية، وجاء قوياً ومثيراً في صراع المهرات.

وأوضحت أن مضمار لاتست دو بوش الفرنسي سيشهد في 26 أبريل الحالي سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان"بري دورمان" للفئة الثالثة، البالغ جائزته 20 ألف يورو، ومخصص للخيول العربية في س أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر.

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