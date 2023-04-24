«غراند أليانز» و«ريماركي» يتألقان في سباقات «نيوبري» للخيول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت مساء أول من أمس على مضمار نيوبري في إنجلترا، سباقات «سوق دبي الحرة سبرينغ ترايلز» للخيول، حيث شهد الشوط الافتتاحي لثاني أيام الحدث «أروع مفاجآت سوق دبي الحرة ستيكس- جروب 3» لمسافة 2.400 متر، فوز «غراند أليانز»، بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب تشارلي فيلويز، بالمركز الأول، قاطعاً مسافة الشوط أولاً بزمن قدره دقيقتان و45 ثانية و57 جزءاً من الثانية، عقب منافسة قوية بين الخيول السبع المشاركة للظفر بالنصيب الأكبر من جائزة الشوط، المالية البالغة 70 ألف جنيه إسترليني.

وقال المدرب تشارلي فيلويز: «لم نفكر قبل اليوم بمستقبله، لم يكن أبرع خيل في العالم، ويبدو أن أداءه مثل تلميذ مشاغب، فتارة يكون عالياً، وتارة أخرى منخفضاً، وأحياناً يقوم بعمل رائع».

وأخفق «ماجيك سنسيت»، الذي كان مرشحاً قوياً للفوز بشوط «سوق دبي الحرة ستيكس-جروب 3» لمسافة 1.400 متر، في مقارعة المهرة «ريماركي» في أول مشاركة لها لهذا الموسم، بعد أن قادها روب هورنبي إلى خط النهاية أولاً، بزمن قدره دقيقة و31 ثانية و13 جزءاً من الثانية. وأشاد المدرب راف بيكيت بأداء «ريماركي» قائلاً: «سبق أن دربت والدتها وجدتها، لذلك نعلم سلالتها الرائعة، التي تزخر بالكثير من الفائزين، وستتعلم الكثير بعد اليوم».

وشهد شوط «ووترشيب داون ستد تو دارن هوت غرينام ستيكس-جروب 3»، لمسافة 1.400 متر، أيضاً، حادثة غير متوقعة لمرشح الشوط القوي «تشالدين»، عندما سقط الفارس فرانكي ديتوري من على صهوته أرضاً، بعد لحظات قليلة من فتح البوابات، ليفسح المجال أمام «إيساك شيلبي»، بقيادة شين ليفي وإشراف المدرب برايان ميهان، للفوز بالمركز الأول، والظفر بالنصيب الأكبر من جائزة الشوط المالية، البالغة 90 ألف جنيه إسترليني.

وشهد شوط «بطولة سوق دبي الحرة للتنس ستيكس» لمسافة 1.600 متر، للمهور بعمر 3 سنوات، مشاركة 10 خيول، تألق من بينها، على نحو غير متوقع، «غولسبي» في أول مشاركة له في سباقات نيوبري، بإشراف المدربة إيف جونسون هوفتون وقيادة الفارس تشارلز بيشوب. في حين ذهبت جائزة شوط «سوق دبي الحرة ميلينيوم مليونير هانديكاب»، لمسافة 2,000 متر، إلى «مستزيد»، بقيادة كيران شومارك وإشراف هاري يوستيس، بعد أن شق طريقه بقوة، متقدماً على 15 مشاركاً في هذا الشوط، ومخيباً آمال المرشح القوي، الذي حل ثانياً، «تايم إنتيرفل» في مراحل الشوط الأخيرة، قاطعاً مسافة الشوط أولاً بزمن قدره دقيقتان و16 ثانية و85 جزءاً من الثانية.

وأشاد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بالعلاقة طويلة الأمد التي نسجتها السوق الحرة مع مضمار نيوبري، وسباقات الخيل البريطانية، منذ 27 عاماً، حيث قال: «نحن سعداء بالعلاقة الرائعة مع مضمار نيوبري، ونعتز بالصداقات التي نسجناها، وتجاربنا المتبادلة التي جعلت من هذا السباق حدثاً مميزاً في عالم سباقات الخيل».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز