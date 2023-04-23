«فروست بوينت» لجودلفين تتألق في أمريكا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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ظفرت «فروست بوينت» لجودلفين بلقب «دبلدوغدير ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة»، المخصص للمهرات والأفراس، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» في أمريكا، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب بيل موت، مسجلة 1.43.95 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «هيدن كونيكشن»، بقيادة الفارس ريلو جوتيريز وإشراف المدرب بريت كالهون.

وقال المدرب بيل موت: «فروست بوينت» كانت منهكة في الربيع الماضي، وأرسلناها إلى المزرعة، حيث أمضت وقتاً بإشراف جوني بيرك في جودلفين لتجهيزها، وأرسلناها إلى نيويورك مبكراً، ومن ثم واصلت التدريبات، وخلال الصيف، ازداد وزنها، وبدأت في الظهور بشكل أفضل.

لقد عادت بشكل طيب،وحققت 3 انتصارات على التوالي. لقد كان سباقاً جيداً، واعتقدت أنها تغلبت على مجموعة رفيعة المستوى، وفازت على مسافة الميل بمشاركتها الأخيرة على مسافة 1700 متر، وإذا استمرت في الركض بهذه الطريقة، فسيكون هذا النوع من السباق مفيداً لها.

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