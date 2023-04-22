خيول الإمارات تتطلع إلى الانتصارات على مضمار «نيوبري» اليوم

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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تتطلع خيول الإمارات، اليوم، لتحقيق الانتصارات على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، ويشهد شوط «سوق دبي الحرة - جون بورتر ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة كل من «هريكين لين» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إصرار» لـ «شادويل» بقيادة جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وقال المدرب شارلي آبلبي: نتطلع لأرضية لينة أو على الأقل معتدلة إلى لينة لإشراك «هريكين لين»، وهو جواد يعتمد أداؤه على حالة الأرضية، ويفترض أن يكون قادراً على الظفر بجائزة كبيرة أخرى هذا العام.

وأضاف: ستتمحور مشاركاته باتجاه «الآرك الفرنسي» هدفه الرئيس، ويتألق على الأرضية اللينة، والفرصة مواتية لحصوله على تلك الأرضية في «لونغشام» في أكتوبر، وسندرك في مرحلة مبكرة من سيرته في عمر 5 سنوات مدى إن كان سباق «الآرك الفرنسي» سيكون هدفاً واقعياً أم لا.

ويشهد شوط «سوق دبي الحرة - فرد دارلينج ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 14 مهرة أبرزها «بيرد ستونز» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «سونج ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، و«يونجست» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان.

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