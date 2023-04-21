«إندستركتابل» يتوّج بلقب «كريفن ستيكس» في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توّج «إندستركتابل» بلقب «كريفن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، الذي يعدّ السباق التحضيري لـ«2000 جينيز الإنجليزي»، في ختام مهرجان «كريفن» العريق، الذي أقيم على مضمار نيوماركت بإنجلترا.

فيما ظفر «جاروس» بلقب «ابرنانت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، كما شهد السباق تألق «ونس مور فور لاك» لعبد الله المنصوري، الذي اقتنص لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر.

الشوط الأول

حقق «ونس مور فور لاك» لعبد الله المنصوري لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس بينوا دي لا سايت، وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 1.12.63 دقيقة، وبفارق طول و ربع الطول عن «ياكوليف»، بقيادة الفارس لوك موريس، وإشراف المدربين بول وأوليفر كول.

وجاء في المركز الثالث «شود في بيين أرنج»، بقيادة الفارس أليك فويخانسكي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الثاني

اقتنص «باسنجر» لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 1.42.57 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن «كثب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب وليام هاجس.

وحل ثالثاً «نيو بيزنس» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

الشوط الثالث

ظفر «جاروس» بلقب الشوط الثالث «ابرنانت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1.15.11 دقيقة، وبفارق رأس عن «كومانش فولز»، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مايكل دودز.

وجاء في المركز الثالث «كريتيف فورس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرابع

اقتنص «إندستركتابل» لقب الشوط الرابع الرئيس «كريفن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس كيفن ستوت، وإشراف المدرب كارل بورك، مسجلاً زمناً قدره 1.39.78 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «ذا فوكسيس»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وحل ثالثاً «دانسج ماجيك»، بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدرب روجر تيل.

الشوط الخامس

حققت «بربنس» لـ«جودمونت» لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلة زمناً قدره 1.29.22 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «سبرنج داون» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاءت في المركز الثالث «بريتانيكا»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

الشوط السادس

اقتنص «ويبرو» لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب إد ووكر، مسجلاً زمناً قدره 2.10.89 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ليبرتي لين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بورك.

وحل ثالثاً «ابراهيموفيتش»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب مايكل بيل.

الشوط السابع

ظفر «هاري ماغنوس» بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1.28.57 دقيقة، وبفارق طول عن «هافانا بلو»، بقيادة الفارس روسا ريان، وإشراف المدرب كليف كوكس.

وجاء في المركز الثالث «تشارتويل هاوس»، بقيادة الفارس نيل كالان، وإشراف المدرب وليام نايت.

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