خيول الإمارات تواجه تحدي «كريفن ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تختتم اليوم سباقات مهرجان «كريفن» العريق، الذي يقام على مضمار نيوماركت بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «كريفن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، بمشاركة 7 خيول أبرزها «مسترياس نايت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مستبشر» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «المشاركة في «كريفن ستيكس» تعني احتمال التوجه نحو سباقات الجينيز، وسوف تتحدد الوجهة إن كانت الجينيز الإنجليزي أو الفرنسي عقب السباق».

وأضاف: «ظهر «مسترياس نايت» بمستوى رائع في كندا العام الماضي، ويسرني القول إن تحضيراته سارت بشكل رائع لسباق «كريفن ستيكس» وهي أول مشاركة له في عمر الثلاث سنوات».

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 15 خيلاً أبرزها «جينجنك كلورز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أنستلوشين» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي كوين وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «ونس مور فور لاك» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس بينوا دي لا سايت وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، مشاركة 9 خيول أبرزها «كثب» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، «نيو بيزنس» لسعيد سهيل بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

فيما تشارك في الشوط الثالث «ابرنانت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» 9 خيول أبرزها «كريتيف فورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إحراز» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر مشاركة 9 مهرات أبرزهن «سبرنج داون» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «شعلة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان، «أوتار» لمحمد سعيد الشحي بقيادة الفارس لويس ستيوارد وإشراف المدرب باتريك أوينز.

فيما تشارك في الشوط السادس لمسافة 2000 متر 10 خيول أبرزها «ليبرتي لين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، «ماجستك وورير» لسعيد منانة بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب جيمس تيت.

اليوم الثاني

وكانت خيول جودلفين قد واصلت تألقها في ثاني أيام المهرجان، إذ ظفرت «سيلفر ليدي» بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر المخصص للمهرات، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.43.18 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «نيفر إيندج» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وحلت ثالثاً «رؤية» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب أوين بوروز.

الشوط الرئيس

وفي باقي الأشواط، توجت «ماماز جيرل» بلقب الشوط الرئيس «نيل غوين ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلة زمناً قدره 1.28.70 دقيقة وبفارق «فيري كروس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما ظفر «كانبرا ليجند» بلقب «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر «قوائم»، بقيادة الفارس دانيال مسكوت وإشراف المدرب جيمس فيرجسون، مسجلاً زمناً قدره 1.56.24 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كولساي» بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان.

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