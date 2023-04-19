سلطان بن حمدان: متابعة منصور بن زايد لسباقات الهجن رفعت وتيرة التنافس

المصدر: وام

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قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة من خلال رعاية العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العامز

وأكد معاليه - بمناسبة انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن "الوثبة 2023" - أن سباقات الهجن تمضي استمرارا لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال؛ وثمن معاليه الإهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والتي أثرت رياضة الهجن في مختلف أنشطتها وسباقاتها والمهرجانات التي تحظى دوما بحضور سموه بما يزيد من التنافس في السباقات بمدينة الوثبة (عاصمة الميادين).

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان : توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتوفير كل الإمكانات لنجاح المهرجان كل عام حجر الزاوية في التميز التنظيمي، علما بأن المهرجان الختامي السنوي يعد درة المهرجانات الخليجية وأعرقها حيث يدخل عامه الـ 43، وبالتالي فقد ساهم في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم الملاك الذين باتوا يشكلون شريحة مهمة من أبناء المجتمع الخليجي.

ورحب معاليه بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، وأكد أن العيد في الوثبة هذا العام "عيدين" أحدهما عيد الفطر، والثاني عيد أسرة الهجن الخليجية التي تحتمع في حب زايد المؤسس.

وقال: المهرجان يسعى لمواصلة أهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الأشقاء، والتأكيد على أن الناموس الحقيقي هو هذا التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن بما تجسده من نآخي وتقارب بين الجميع.

ووجه معاليه الشكر إلى اللجنة المنظمة على الجهود التي تبذلها، وأثنى على أدائها في المهرجانات السابقة والتي جسدت روح الفريق الواحد في تنظيم السباقات بأعلى درجة من الاحترافية، معرباً عن ثقته الكاملة في فريق العمل الذي اعتاد على تحقيق التميز في التنظيم واكتسب خبرات عالية في هذا المجال.

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