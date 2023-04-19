ثلاثية لخيول الإمارات في افتتاح مهرجان «كريفن» العريق

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثلاثية في افتتاح مهرجان «كريفن» العريق، الذي أقيم على مضمار نيوماركت بإنجلترا يوم أمس.

وجاءت الانتصارات عبر «أوتومان فليت» لجودلفين، الذي توج بلقب الشوط الرابع الرئيس «إيرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك.

وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.55.17 دقيقة وبفارق طولين عن «بوكر فايس» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وجاء في المركز الثالث «رادوبارج» بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب جورج بوي.

الشوط الأول

وكان «ماجستك برايد» لجودلفين قد افتتح الانتصارات الإماراتية بتحقيقه لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.30.94 دقيقة، وبفارق رقبة عن «هولغوين» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت، وإشراف المدرب أندرو بالدينج، وحل ثالثاً «باور دريس»، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط السادس

ظفر «بلو ستورم» لسلطان علي بلقب الشوط السادس «بات سمولين ميموريال» لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس نيل كالان، وإشراف المدرب جيمس تيت، مسجلاً زمناً قدره 1.02.93 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «كوبن ثندر» بقيادة الفارس كيفن ستوت، وإشراف المدرب دومينيك ديفيس،وجاء في المركز الثالث «هاكمان» بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب هوغو بالمر.

اليوم الثاني

وتتواصل اليوم سباقات المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «نيل غوين ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بمشاركة 15 مهرة، أبرزهن «فيري كروس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «دبي جميلة» لجابر عبد الله بقيادة الفارس نيل كالان، وإشراف المدرب كيفن ريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (تطور مستوى «فيري كروس» عقب مشاركتها في دبي، كما سارت تدريباتها بشكل جيد في الإسطبل، ويفرض أن تكون منافسة بارزة في «نيل غوين ستيكس»).

15 خيلاً

يشهد الشوط الأول لمسافة 1600 متر، مشاركة 15 خيلاً، أبرزها «سوبريم كينج» لسعيد منانة، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «الوسمي» لسعيد سهيل بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب أندرو بالدينج، فيما يشارك في الشوط الثالث «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر «قوائم»، 9 خيول، أبرزها «بولد آكت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ريغال أونر» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1000 متر مشاركة 9 مهرات، أبرزهن «بنت هافانا جولد» لجابر عبد الله بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب ريتشارد هيوز.

بينما تشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، 16 مهرة، أبرزهن «سيلفر ليدي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مبهجة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب روجر فاريان، «رؤية» لـ«شادويل» أيضاً بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب أوين بوروز، «ريزج باي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أوشين ميرفي.

وإشراف المدرب أندرو بالدينج، فيما سيشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر، 9 خيول، أبرزها «هاي أونر» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ريجال إمباير» لسعيد منانة بقيادة الفارس نيل كالان، وإشراف المدرب جيمس تيت، «سدن أمبوش» لحمد راشد بن غدير، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

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