«إليكياو» يحصد كأس الوثبة بمضمار مالوني البلجيكي

المصدر: بروكسل - البيان

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حصد الجواد «إليكياو» لقب كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار مالوني غلين بمملكة بلجيكا، وبلغت قيمة جوائزها المالية 5 آلاف يورو، وبرعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ويسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وشارك في السباق 9 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق.

وجاء السباق قوياً وحافلاً بالندية والتكافؤ، إذ دخل البطل إليكياو بإشراف مارين ويسماير، وقيادة كوين كليمانس في صراع مثير قبل أن يتفوق بفارق نصف طول عن وصيفه التيان السماوي لجواشي ويسماير، بإشراف مدام ويسماير، وقيادة سين بايرن.

وسجل البطل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل نيشان زمناً قدره 1:44:23 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 7 أطوال عن الثاني، الجواد ياشارا ليوهان فريستربين، بإشراف المالك نفسه، وقيادة كريستوف ديهنيس.

وكان أول سباقات المهرجان قد انطلق بقوة في 11 يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً في أنحاء العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة ومنها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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