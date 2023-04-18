"إليكياو" يتوّج بكأس الوثبة في "مضمار والوني"

المصدر: وام

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توّج الجواد "إليكياو" بلقب كأس "الوثبة ستاليونز"، الذي أقيم عصر أمس بمضمار "والوني غلين" ببلجيكا، وبلغت قيمة جوائزه المالية 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وشارك في السباق بعد انسحاب "جودانيز" 9 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق.

وشهد السباق منافسة قوية ومتكافئة، حيث دخل البطل "إليكياو" بإشراف مارين ويسماير، وقيادة كوين كليمانس في تحدٍ مثير قبل أن يتفوق بفارق نصف طول عن وصيفه "التيان السماوي" لجواشي ويسماير، بإشراف مدام ويسماير، وقيادة سين بايرن.

وسجل البطل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل "نيشان" زمناً وقدره 1:44:23 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 7 أطوال عن الثاني، الجواد "ياشارا" ليوهان فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة كريستوف ديهنيس.

يذكر أن سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، والذي سيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئات الأولى و الثانية والثالثة.

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