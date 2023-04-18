خيول الإمارات تخوض تحدي مهرجان «كريفن» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق، اليوم في مضمار نيوماركت بإنجلترا، مهرجان «كريفن» العريق، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام، وتتأهب خيول الإمارات للمشاركة في المهرجان للوقوف على مدى استعدادها لسباقات الموسم البريطاني الجديد، خاصة مع اقتراب أول السباقات الكلاسيكية الأوروبية، عبر سباق «2000 جينيز الإنجليزي» و«1000 جينيز الإنجليزي».

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو الشوط الرابع الرئيس «ايرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 8 خيول وأبرزها «أوتومان فليت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، و«بلو تريل» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل، وهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «قدم «أوتومان فليت» أداء متماسكاً للغاية في دبي، وتطور بشكل رائع، وسبق له الفوز في «راولي مايل»، وأمامه فرصة طيبة». وأضاف: «في آخر مشاركة، سجل «بلو تريل» فوزاً حاسماً بفارق 11 طولاً في «ميدان»، وندرك أن الحصان يتمتع بموهبة كبيرة، ولو استجمع قدراته فسيكون بوسعه الفوز بهذا السباق».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر، مشاركة 9 خيول وأبرزها «سيتي أوف كنجز» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ماجستك برايد» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مكيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا إتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، و«هاي رويال» لجابر عبدالله بقيادة الفارس ريان مور، فيما تشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، 9 خيول وأبرزها «نيو كينجدم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«سبيريت أوف لايت» لسيد حشيش.

الشوط الثالث

وسيشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، مشاركة 14 خيلاً وأبرزها «آن فورجتن» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«آشكي» لمحمد جابر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين هاري وروجر تشارلتون، بينما تشارك في الشوط الخامس «أليكس سكوت ستيكس» لمسافة 1400 متر، 7 خيول وأبرزها «داري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، و«ملقب» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس. وسيشارك «بلو ستورم» لسلطان علي في الشوط السادس «بات سمولين ميموريال» لمسافة 1000 متر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز