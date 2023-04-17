«الشراع» بطلاً لفرق أساتذة دوري القفز بـالشارقة للفروسية

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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توج فرسان فريق «الشراع» بطلاً لنهائي أساتذة دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والذي أقيم على أرض الميدان الرملي الخارجي في مركز الشارقة للفروسية، ضمن منافسات الأسبوع قبل الأخير لموسم القفز، وتضمن 11 شوطاً، أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين، وبلغ مجموع جوائزها 243.500 درهم، منها 100 ألف درهم جائزة نهائي فرق أساتذة الدوري، وتوج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ورؤساء اللجان الإدارية والفنية، التي أشرفت على المنافسات.

9 فرق

وجاءت منافسة الفرق للمرة الأولى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على ارتفاع 125 سم، وتنافس فيها 33 فارساً وفارسة، تكونت منهم 9 فرق، وفيها يتم اعتماد أفضل النتائج لثلاثة فرسان من كل فريق، ومثل فريق «الشراع» الفرسان عبد الرحمن أحمد الشرفا مع «فهد»، فراس حمامة مع «شالينا»، وعمر المرزوقي مع «كونكورديا» وحميد عبد الله المهيري و«كرافيلي».

وحسم نتيجة الفوز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي في جولة التمايز، بزمن بلغ 42.97 ثانية لتصبح نتيجة الفريق وبمجموع زمن بلغ 227.04 ثانية، وفي رصيد مشاركات «الشراع» المركز الثالث، والذي كان قد حققه في لقاء فرق الأساتذة الثاني بمركز الإمارات للفروسية شهر نوفمبر الماضي.

الوصيف والثالث

وتوج بجائزة المركز الثاني فريق «خورفكان»، برصيد 4 نقاط جزاء في جولة التمايز، التي نفذها الفارس علي حمد الكربي، وأكملها في زمن 38.24 ثانية، وبمجموع زمن بلغ 222.59 ثانية، وفي رصيد «خورفكان» الفوز بالمركز الأول في منافسة الفرق الثانية.

وفي المركز الثالث فرسان فريق «مليحة»، برصيد 7 نقاط جزاء وبمجموع بزمن 217.87 ثانية، وفي رصيده فوز حققه في لقاء الأساتذة الخامس، والذي أقيم في صالة أكاديمية بوذيب للفروسية في مارس الماضي ضمن منافسات الأسبوع التاسع.

تفوق شرقاوي

وفي المنافسة المفتوحة تكون المشاركة من مرحلتين خصوصاً على حواجز 135سم، وتنافس 56 فارساً وفارسة، 9 منهم أنهوا المرحلتين من دون خطأ، والمراكز الثلاثة الأولى حازها فرسان الشارقة، والأول للفارسة مادلين سكار مع «شيك كويك»، ثم سالم أحمد مع «شاكو لوفر جيه آر»، وثالثاً الفارس علي حمد الكربي مع «كراك جي إل ان».

الجولة المفتوحة

ومن أبرز منافسات الأسبوع الـ (12) منافسة الجولة المفتوحة بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز 135 سم، وحاز الصدارة أسامة الزبيبي مع «فلاش غوردون 30» من منتجع الفرسان الرياضي بزمن بلغ 35.99 ثانية، والثاني محمد الهاجري مع «ليليلونكا» من نادي الشارقة للفروسية، بزمن بلغ 36.83 ثانية، والثالث علي خلفان الجهوري مع «فور إيفر اتش» من إسطبلات الوثبة، بزمن بلغ 38.63 ثانية.

المرحلتان

وفاز محمد حسن مساوى مع «كيرسينا» من أكاديمية بوذيب للفروسية بجائزة المركز الأول لمنافسة المرحلتين على حواجز 120 سم، والتي تنافس فيها 50 فارساً وفارسة من فئتي (الجونيورز) والمستوى الثاني، كما تنافس فيها 22 خيلاً عمر (5 ـ 6) سنوات، وفاز فيها موفي عويضة الكربي مع «هوليوود» من نادي الشارقة للفروسية، وفي المنافسة الأولى من جولة واحدة، والمراكز الأربعة الأولى جاءت من نصيب فرسان نادي الشارقة أيضاً.

ومن فئة المستوى الأول بمواصفات المرحلتين 120 سم، تنافس 29 فارساً، وتقدمهم سالم السويدي مع «إيماريلادوكس» من نادي الشارقة للفروسية.

منافسات الأحد

وفي المنافسة المشتركة لفرسان المستوى الثاني (ب)، والمستوى الأول، في ثاني أيام المنافسات (الأحد)، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 115 سم، تنافس 12 فارساً من المستوى الأول، وتصدرهم الفارس محمد شافي الرميثي مع «كرازي» من نادي أبوظبي للفروسية، ومن فرسان المستوى الثاني تنافس 57 فارساً، والمركز الأول أحرزته للمرة الأولى ياسمين النقر مع «إيما» من نادي الشارقة للفروسية.

الشباب والمبتدئون

ومن منافسات الجولة الواحدة على حواجز (90 ـ 100) سم، للفرسان الأشبال والمبتدئين والخيول الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، تنافس 36 فارساً من الأشبال، وتصدرهم علي مفرج الكربي مع «بون جوفي» من نادي الشارقة للفروسية، وشارك فيها 76 فارساً وفارسة من المبتدئين، وتقدمهم علي أحمد الحمادي مع «فيودورا» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، ومن فئة خيول القفز الصغيرة (4 ـ 5) سنوات تنافس 17 خيلاً، وثلاثة منها من نادي الشارقة للفروسية، واحتلت المراكز الأولى وهي: «إيزابيلا» بقيادة مادلين سكار، و«داراد فا زد» بقيادة عبد الله حمد الكربي، ثم «غاسكو فا زد»، بقيادة سالم أحمد السويدي.

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