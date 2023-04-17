مصبح المهيري: تمكين مدربي الفروسية المواطنين يعزز فرص التتويج بالألقاب العالمية

المصدر: وام

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أكد مصبح المهيري المدرب العالمي للخيول أن تمكين المدربين المواطنين في رياضة الفروسية، يعزز فرصهم في حصد الألقاب بجميع المسابقات محلياً وخارجياً، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

وأضاف أن الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، تقتفي أثر والدها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتطوير وتعزيز قطاع الفروسية والخيل وفق أفضل الممارسات.

وأوضح المهيري أن تتويج الحصان "دانيه" من "شادويل" التي تديرها الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والفائز بشوط "القوز للسرعة" بإشرافه وقيادة الفارس دين أونيل، في كأس دبي العالمي مؤخراً، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها في تهيئة أفضل الظروف ودعم طموح وتطلعات "إسطبل الواحة" للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة، على غرار نتائج أخرى في السابق.

وقال: "فوز المدرب ماجد الجهوري بلقب " كحيلة كلاسيك"، وبروز مجموعة من المدربين المواطنين من بينهم المدربة الشابة ميثاء السويدي، يؤسس لمرحلة جديدة من الإنجازات".

وأشار المهيري إلى أنه وضع ترتيباته للموسم المقبل بعد انتهاء الموسم الحالي مباشرة في كأس دبي العالمي، بتطلعات أكبر للحفاظ شغف تحقيق الألقاب في السباقات، خاصة أنه وصل إلى ما يقارب من 500 فوز منذ حصوله على رخصة التدريب في 1992.

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