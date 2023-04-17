«صقور دبي» تحلّق بكأس «الشركاء والملاك» للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حقق فريق صقور دبي عن جدارة واستحقاق كأس «الشركاء والملاك 2023» للبولو، عقب فوزه بقيادة محمد الحبتور بفارق التصنيف وبنتيجة ستة أهداف ونصف الهدف، مقابل ستة أهداف، على منافسه فريق أسود دبي بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم. وشهد النهائي تقدم فريق الأسود بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم ومعها الشيخ خليفة آل مكتوم وبيترا سبانكو ومارسيلو جونكو، بهدفين في مقابل هدف ونصف لفريق الصقور.

أما الشوط الثاني، فقد شهد صحوة الصقور، ونجح محمد الحبتور وخلف الحبتور ورجا أبو الجيبين وكيم روش في التفوق وإضافة هدفين لينتهي الشوط بأربعة أهداف ونصف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثالث، أضاف خلف الحبتور هدف فريقه الخامس، فيما نجح فريق الأسود في إحراز هدفين، ويأتي الشوط الرابع صورة كربونية من سابقه، حيث أضاف فريق الصقور هدفه السادس، فيما أضاف فريق الأسود هدفين لتنتهي المباراة بفوز فريق الصقور بستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف.

تتويج

عقب الختام، قام لوكاس تريميل المدير العام لفندق منتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج فريق «صقور دبي» البطل، وفريق «أسود دبي» الوصيف، ونال رجا أبو الجيبين جائزة أفضل لاعب وحصل المهر ماريا على جائزة أفضل خيل.

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