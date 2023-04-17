«سقراط» و«بوزلس» بطلا كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: مونت مارسان ـ البيان

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توج «سقراط»، و«إيشان دو بوزلس» بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما أول من أمس، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، بمشاركة 27 خيلاً عربية أصيلة، وبلغت قيمة جوائزهما المالية 32 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وفاز «سقراط» لجان لوك جارديل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، بالسباق الأول بمسمى كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فال دادور لمسافة 2150 متراً، البالغ جائزته 16 ألف يورو، وشاركت فيه 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

تفوق

وتمكن «سقراط» من التفوق بفارق 4 أطوال عن «رفيق» لإسطبلات الأصايل بفرنسا، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً «هاشم» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وسجل البطل زمناً وقدره 2:33:50 دقيقة.

وحصد «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة الفارسة مارلين ميير، بالسباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز، بري كريس الثاني لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 16 ألف يورو، وشاركت فيه (15) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

وخطف «إيشان دو بوزلس» اللقب بفارق عنق عن «حمزة» لياس للسباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل، فيما جاء ثالثاً «سيرين الموري» لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وسجل البطل زمناً وقدره 1:47:10 دقيقة.

منافسة

من جهة أخرى، يستضيف مضمار والوني ـ غلين البلجيكي عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، تشارك في السباق 10 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق.

كما ينافس في السباق «التيان السماوي» لجوشوا ويسماير، بإشراف مدام ويسماير، وقيادة سين بايرن، و«جودانيز» لتي اتش وام جيرناي جيلي جيرناي، وقيادة روبن هيدنس، و«فيتالي» لجان كراجي، بإشراف المالك نفسه وقيادة ستيف هيلين، و«دوراك دي أي» ليوهان فيرستربين، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة آن فان دي تروست.

وانطلق المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

دعم

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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