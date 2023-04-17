«فيرست ميشن» لجودلفين يتألق في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «فيرست ميشن» لجودلفين بلقب «لكسنغتون ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» بأمريكا، بقيادة الفارس لوي سايز، وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً قدره 1.43.74 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «اريبيان ليون» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، بقيادة الفارس إراد أورتيز، وإشراف المدرب بوب بافرت.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: (ظل «فيرست ميشن» يحظى بتقدير كبير لدينا، وتعرض لبعض المشاكل في عمر السنتين، وقدم عرضاً رائعاً في أول مشاركة له في السباقات، وشغل المركز الثاني في سباق لمسافة ستة فيرلونغ، وفاز بكل سهولة في مشاركته الأخيرة، ولكن هذه النسخة من «لكسنغتون ستيكس» كانت تنافسية، واستقطبت خيولاً جيدة).

وأضاف: (في نظري أن الأسابيع الخمسة المتبقية على سباق «بريكنيس» تعتبر مثالية، وبالتالي سننظر بكل جدية في ذلك السباق، وقبل ذلك سننظر فيما سيسفر عنه «ديربي كنتاكي»، وأعتقد أن لدينا جواداً رائعاً لبقية الموسم إذا لم نشارك في واحد من السباقات الكلاسيكية).

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