"سقراط" و"بوزلس" يتوّجان بكأس الوثبة في فرنسا

المصدر: وام

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فاز "سقراط"، و"إيشان دو بوزلس" بسباقي كأس الوثبة ستاليونز اللذين أقيما عصر أمس السبت بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، بمشاركة (27) خيلاً عربية أصيلة، وبلغت قيمة جوائزهما المالية 32 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والذي يدعم تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم ومساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وحصد "سقراط" لجان لوك جارديل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، السباق الأول بمسمى كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فال دادور لمسافة 2150 مترا، البالغ جائزته 16 ألف يورو، وشاركت فيه (12) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

ونجح سقراط في التفوق بفارق 4 أطوال عن "رفيق" لإسطبلات الأصايل بفرنسا، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً "هاشم" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وسجل البطل زمناً قدره 2:33:50 دقيقة.

وظفر "إيشان دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة الفارسة مارلين ميير، بالسباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز، بري كريس الثاني لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 16 ألف يورو، وشاركت فيه (15) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

و نال "إيشان دو بوزلس" اللقب بفارق عنق عن "حمزة" لياس للسباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل، فيما جاء ثالثاً "سيرين الموري" لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وسجل البطل زمناً وقدره 1:47:10 دقيقة.

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