11 شوطاً في «دوري قفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد ميادين الفروسية في نادي الشارقة للفروسية والسباق بشقيها الداخلية والخارجية، منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الـ12 وقبل الأخير لموسم دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في نسخته الحادية عشرة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين، ويشتمل على 11 شوطاً تقام اليوم وغداً، وتتضمن منافسات على درجة عالية من الأهمية بالموسم، من أبرزها نهائي منافسات الفرق لأساتذة دوري القفز، وبطولة للخيول العربية الأصيلة من شوطين وتقام للمرة الأولى، ويبلغ مجموع جوائز المنافسات (243.500) درهم.

وتشتمل منافسات الأسبوع قبل الختامي للدوري على منافستين لمشاركة الفرسان من كل فئة، ولفئة الفرسان الأشبال والمبتدئين، وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، وتقام المنافستان على ميدان الصالة المغطاة.

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