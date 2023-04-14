«مودرن جيمز» لجودلفين يخوض تحدي «ميكرس مارك مايل» بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يخوض «مودرن جيمز» لجودلفين غمار سباق «ميكرس مارك مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «كينلاند» بأمريكا فجر السبت، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

خلافاً للمعتاد، سيتخذ جواد الأربع سنوات من مشاركته في السباق الرئيسي في كنتاكي كمشاركة تحضيرية لاستهداف «كوين آن ستيكس» «الفئة الأولى» خلال مهرجان «رويال آسكوت» في بريطانيا شهر يونيو المقبل، غير أن الهدف الرئيسي لشارلي آبلبي هو توجيه المهر إلى «سانتا انيتا» في نوفمبر.

هدف رئيس

وقال المدرب شارلي آبلبي: (تتمحور خطط باتجاه هدفنا الرئيس وهو «بريدرز كب مايل» في نهاية العام، ونأمل أن يضاهي إنجاز «غولديكوفا» بالفوز في ثلاثة من سباقات بريدرز كب).

وأضاف: («كينلاند» تمثل ضربة البداية له هذا العام، وسيكون «كوين آن ستيكس» أول الأهداف الرئيسة، ولكننا ندرك أنه يتألق في أمريكا وأنه يفضل الأرضية السريعة، وهذا ما دفعنا إلى توجيهه في مهمة خارجية في أول مشاركة موسمية، ويؤدي بشكل أفضل في المضامير الضيقة في الولايات المتحدة).

وواصل قائلاً: (في هذا الوقت من العام في أوروبا، نعلم أننا سندخل في مغامرة في الحصول على مثل تلك الأرضية بالنسبة له، ونشعر أنه لو اتجه إلى «كينلاند» وحقق المطلوب في سباق «ميكرس مارك مايل»، سيحصل بعدها على استراحة طيبة إلى حين «رويال آسكوت»، ومن تلك النقطة، بعد آسكوت، ستكون مشاركاته بقصد المنافسة في مهرجان «بريدرز كب»).

جيني ويلي

كما تشارك «ويذ ذا مونلايت» فجر الأحد في سباق «جيني ويلي ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (الأرضية في أمريكا تناسبها، وسبق لها أن قدمت أداءً جيداً هناك في الماضي، حيث فازت في «سراتوغا أوكس انفيتيشنال»، وحلت بالمركز الثاني في «بيلمونت أوكس»، و«ذا ليك بلاسيد» في سراتوغا، وتخوض مشاركة على مسافة أقصر في «جيني ويلي»، ولكنها لا تبدو بعيدة عن مستوى هذا السباق، وسيكون لها شأن كبير).

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