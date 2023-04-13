موفي الكربي: كأس العالم لقفز الحواجز تعزز طموح "فرسان الإمارات" في باريس 2024

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد موفي عويضة الكربي فارس منتخب الإمارات لقفز الحواجز أن مشاركته في بطولة العالم للحواجز التي استضافتها مدينة أوماها الأمريكية من 4 إلى 8 أبريل، تمثل دافعاً قوياً للارتقاء بالطموحات الوطنية في المنافسة على النتائج المشرفة لإعلاء رايات الإمارات في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح الكربي أن مثل هذه المشاركات لها الكثير من الجوانب الإيجابية، وتعزز التطلعات لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات العملية خاصة أنها شهدت تواجد نخبة من أفضل فرسان الحواجز حول العالم.

وأشار الكربي إلى أهمية المرحلة المقبلة التي تنتظر منتخب قفز الحواجز ضمن برنامج الإعداد المتدرج للأولمبياد و قال : نترقب الترتيبات الخاصة بالمعسكر الخارجي، والبرنامج المقرر من المدرب خالد العيد، وبكل الأحوال فإن جميع الفرسان يتطلعون لتقديم الصورة المشرفة عن دولة الإمارات بعد التأهل التاريخي إلى الأولمبياد، بالأداء المبهر من الفرسان.

وأضاف الكربي أن فرسان الإمارات يمتلكون القدرات الكبيرة والمهارات اللائقة، لخوض منافسات الحواجز على مستوى العالم، وعكسوا هذا الواقع عملياً من خلال النتائج القوية في العديد من المنافسات، وبرهنوا بكل جدارة عن التطور الكبير في رياضة الفروسية، ما يدفع الجميع لمضاعفة الجهود في الفترة المقبلة التي تسبق الأولمبياد.

و تابع :" في كل مرحلة تنافسية هناك تحديات، وفي السابق بذلت كل ما أملك للتأهل، وحالفني التوفيق ببلوغ بطولة العالم لقفز الحواجز بتحقيق أفضل معدل من النقاط في بطولات الدوري العربي التأهيلي، بفارق 16 نقطة عن أقرب المنافسين، ولن نتراجع عن طموحاتنا في الاستحقاقات المقبلة، وسنؤكد أننا نمتلك الإرادة القوية للوصول إلى النتائج المشرفة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز