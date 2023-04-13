خادم بن حامد: بدعم منصور بن زايد..سباقات الخيول العربية شهدت نقلة نوعية على صعيد الإنتاج المحلي

المصدر: وام

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أكد خادم بن حامد آل حامد المالك للخيول في " مربط العين" العائد للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، أن سباقات الخيول العربية الأصيلة تطورت كثيراً محليا بعدما شهدت طفرة واضحة في الإنتاج المحلي، بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

و أوضح آل حامد أن مشاركة خيولهم في المضامير الأوروبية في الفترة المقبلة توفر فرصاً كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى، لاسيما بعد النتائج المتميزة بالموسم السابق في كل من بولندا وفرنسا حيث يعولون على المشاركات المقبلة لرفع رصيد الفوز، بالإضافة إلى التواجد في المنافسات المحلية الموسم المقبل خاصة أن خيولهم في الإمارات يتم تجهيزها عبر مدربين محليين وفي فرنسا مع مدربين فرنسيين.

وأشار إلى أن الفوز الذي حققه " مبهر العين" للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد في الشوط الثاني بمضمار العين الأسبوع الماضي ضمن الحفل الختامي في الموسم الحالي، يعكس الجهود التي بذلت في الفترة الماضية في إعداد الخيول وتهيئتها للمشاركة في السباقات، بما يحقق تطلعاتهم في أجواء المنافسة القوية بين المتسابقين.

وثمن خادم بن حامد جهود والده الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، لتحفيزه وتمكينه من المنافسة على المراكز الأولى، من خلال انتاج وشراء أفضل الخيول، وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية في جميع السباقات.

وقال:" التوفيق حالفنا في الشوط الثاني بمضمار العين الأسبوع الماضي، والفارس أنطونيو فريزو نجح في قيادة الخيل لمسافة 2000 متر إلى محطة الختام بتكتيك جيد بإشراف المدرب أحمد المحيربي، وطموحنا المنافسة في جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس دبي العالمي للخيول في السنوات المقبلة والوصول الى أفضل النتائج".

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