«مجلاد» يتوّج بلقب كأس «الوثبة ستاليونز» في فرنسا

المصدر: باريس - البيان

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توّج المهر «مجلاد» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري السكب، لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 16.000 يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم أول من أمس بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة للنشاطات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وشهد السباق مشاركة مميزة للخيول بلغت 18 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فقط، التي تمثل أفضل المرابط والملاك، بجانب الحضور الجماهيري الغفير الذي تابع مجريات الحفل الذي تألف من 8 أشواط.

تفوق

ودخل «مجلاد» إلى السباق بعد أن حل في المركز الثاني ثلاث مرات، ولكنه فرض كلمته من خلال الانقضاض القوي على منافسيه في عمق المستقيم، ليتفوق بفارق طولين عن وصيفه المهر «نهام» لزاك بلود ستوك، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل.

وانطلق المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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