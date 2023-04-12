زايد بن حمد يستقبل لجان التحكيم الوطنية والعارضين في مسابقات جمال الخيل العربية

المصدر: وام

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استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة مساء أمس لجان التحكيم الوطنية ونخبة العارضين ولجان الانضباط في مسابقات جمال الخيل العربية، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

حضر اللقاء محمد الحربي مدير عام الجمعية وعدد من اللجان التنظيمية للبطولات، وهنأ الشيخ زايد بن حمد آل نهيان الحكام الثمانية الحاصلين على شهادات التأهيل وعضوي اللجان الانضباطية، مطالبا إياهم بالاستمرار في تطوير مستوياتهم، والعمل على تشجيع الوجوه الجديدة من المواطنين على الانضمام للجان الوطنية للتحكيم واللجان الانضباطية، وكذلك العارضين لأن الساحة تحتاج المزيد من الكفاءات.

وقال الشيخ زايد بن حمد في حديثه معهم إن الجمعية وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان توفر كل الدعم للكفاءات الوطنية من أجل الوصول إلى العالمية، ولن تدخر أي جهد في توفير كل المقومات لهم من أجل التواجد على الساحة الدولية بقوة، وتمثيل الدولة في كافة المحافل بأفضل صورة، ولا سيما أن الإمارات دولة رائدة في تنظيم بطولات وسباقات الفروسية ودورها مؤثر في المنظمات الدولية.

ولفت إلى التطور الملموس في مستوى الخدمات والبطولات التي تنظمها الجمعية، مؤكدا ضرورة استمرار هذا التطور، حيث أن الجمعية ترحب بكافة المقترحات والمبادرات التي تصب في مصلحة الملاك والعارضين والمربين ولجان التحكيم، وستقف مع كل مقترح يدعم مساعي التطوير ويحقق أعلى جودة في الممارسات والخدمات لكافة الأعضاء والمنتسبين، لأن التطور المأمول الذي يستهدفه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لن يحقق كل مستهدفاته إلا بتضافر جهود الجميع.

واستمع نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة إلى عدد من المقترحات الهادفة من العارضين والمربين خلال اللقاء، ووجه مدير عام الجمعية بتدوينها ومناقشتها من جميع الجوانب حتى تحقق كل مستهدفاتها عند التطبيق، مشيرا إلى أن هناك مبادرة يتم دراستها حاليا لتشجيع العارضين من خلال تخصيص شوط للعارضين فقط وتحديد جوائز لهم من باب التحفيز على تطوير مستواهم بشكل دائم.

حضر اللقاء عيظة طالب المنهالي حكم الساحة الدولي، والحكم الدولي علي غانم المزروعي، والحكام الوطنيون أحمد محمد الزعابي، وجمعة سلطان المرزوقي، وسلطان سيف المنصوري، وعبدالعزيز حسين المرزوقي، ومحمد أحمد آل علي، وعضو اللجنة الانضباطية سالم علي الكثيري، بجانب العارضين أحمد علي المنصوري، وأحمد حمد المطلعي، وحامد محسن الحارثي، وحمد الكعبي، ومحمد عبدالجبار آل علي، ومحمد بخيت الحفيتي، ومحمد إبراهيم الحمادي، وسليمان عبدالله السومحي، وسلطان عبدالله الرئيسي.

وأشاد أعضاء لجان التحكيم الوطنية واللجان الانضباطية والعارضين بالدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان لكل أنشطة وفعاليات ومبادرات الجمعية، وبالجهود الكبيرة من الإدارة التنفيذية في الجمعية لتطوير الخدمات والبطولات وفتح كل الأبواب للتواصل معها، مؤكدين أن هناك نقلة نوعية كبيرة في كل الخدمات للمربين والملاك والعارضين، وأنهم يقدرون حرص إدارة الجمعية على اللقاءات المتواصلة مع كافة عناصر المنظومة والاستماع لهم.

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