تألق «فرسان الشارقة» في «لونجين» لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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حسم فريق فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية صدارة المنافستين المفتوحتين بحواجز 140 سم، حيث فاز بصدارة الأولى عبد الله حميد المهيري مع الجواد «كونيغ»، والثانية شادي غريب مع «كابيمت دو مارش»، في سيطرة بارزة لفرسان النادي على مراكز الصدارة في منافسات الأسبوع الـ 11 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

والذي تضمن 10 منافسات، نظمها واستضافها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين. شهد المنافسات وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وأحمد أمين الشرفا عضو مجلس اتحاد الفروسية والسباق.

سيطرة

في المنافسة مفتوحة المشاركة بمواصفات المرحلتين الخاصة بحواجز 140 سم، تنافس 22 فارساً، ونجح منهم 7 فرسان دون خطأ، وسيطر فرسان نادي الشارقة على مراكزها الأولى بعد سيطرتهم على 8 مراكز متقدمة من الـ 10 مراكز الأولى، وحاز الصدارة الفارس عبد الله حميد المهيري والجواد «كونيغ».

وواصل فرسان الشارقة سيطرتهم على مراكز المقدمة في المنافسة الثانية على حواجز 140 سم، وحازوا على 5 مراكز متقدمة من أصل 10 مراكز، واحتل شادي غريب المركز الأول مع الجواد «كابيمت دو مارش».

وأقيمت منافسات الفئة المفتوحة للشباب الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز 130 سم، وفاز بالصدارة أسامة الزبيبي مع «فلاش غوردون30» من منتجع الفرسان في أبوظبي، وفي منافسة فئة الشباب الثانية مفتوحة المشاركة بمواصفات الجولة مع تمايز، توج اولاً أحمد نزار منصور مع الفرس «ألباما زد» من مركز الإمارات للفروسية في دبي.

وفي منافسات الفرسان من فئة (الجونيورز)، الأولى من قسمين مفتوحة المشاركة من جولة واحدة على حواجز 120 سم، وحاز الصدارة فرهانغ صادقي مع «غزارو في دي ال» من نادي الفروسية بالمدينة المستدامة دبي، ومن الفرسان (الجونيورز)، تصدر الشيخ خالد سلطان القاسمي و«إكسيكاليبور3» من نادي الشارقة.

وفي المنافسة من مرحلتين على الارتفاع 120 سم، فاز بالمركز الاول مفتاح الظاهري مع «إيزي نايس» من فرسان شرطة أبوظبي، تصدرهم صبري بادنكي مع «ماتشو بي اتش» من نادي مندرة للفروسية.

الشوط المفتوح

وفي منافسات الشوط المفتوح على حواجز 115 سم، توّج أولاً وسيم شمدين مع «إنستايل» من نادي الشارقة، وفي شوط المرحلتين عمر عبد العزيز مع «ماتش مي» من اسطبلات الشراع، وفي القسم الثاني اكمل 5 فرسان من نادي الشارقة بدون أخطاء وأولهم علي مفرج الكربي والجواد «بون ـ جوفي».

الشوط المفتوح

انطلقت المنافسات بالشوط المفتوح من قسمين (أ ـ ب)، على حواجز (100 ـ 105) سم، نجح 26 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وتصدرهم نواف سالم الكربي مع «اير يوسو» من نادي أبوظبي للفروسية، ومعه علي احمد فرحات مع الفرس «فينش» من نادي الشارقة وفي المنافسة المفتوحة الثانية، أكمل المرحلتين 3 خيول صغيرة (5 سنوات) دون أخطاء.

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