«جبل علي» يكرّم أبطال موسم المضمار الأصفر

المصدر: دبي - خالد المهيري

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نظمت إدارة مضمار جبل علي أمسية «تكريم أبطال موسم جبل علي 2022 - 2023»، التي أقيمت بقاعة المجلس بالمضمار الأصفر، بحضور محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، وياسر مبروك، المدير الفني في هيئة الإمارات لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين والمدربين، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وتم خلال الحفل تتويج المدرب دووج واتسون ببطولة المدربين لموسم المضمار الأصفر عقب تصدره جدول الترتيب، برصيد 16 انتصاراً، والفارس تاغ أوشي ببطولة الفرسان الذي احتل المركز الأول برصيد 14 انتصاراً.

نجاح كبير

وتقدم محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة نيل سموه لقب بطولة الملاك لموسم مضمار جبل علي، والمدرب دووج واتسون والفارس تاغ أوشي على تحقيقهما لقب بطولة المدربين والفرسان.

وقال محمد الأحمد إن موسم سباقات جبل علي كان ناجحاً بكل المقاييس والدليل إشادة الجميع سواء الملاك والمدربين والفرسان، والجماهير المحبة للمضمار العائلي، إذ قمنا بعدد من التغييرات في البنية التحتية وأدخلنا عدداً من الفعاليات التي نالت رضى الجميع، بالإضافة إلى المنافسات القوية والمثيرة التي شهدها المضمار الأصفر خلال الموسم، ونجاحهم في مواجهة التحديات أبرزها الحد من الأضرار التي سببتها الأحوال الجوية السيئة في أواخر شهر يناير الماضي والتي كادت أن تؤثر على مجريات السباق الثامن للمضمار الأصفر.

خطط مستقبلية

وأشاد محمد الأحمد بنجاح النسخة الأولى من «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت شهر يناير الماضي من «الشارقة لونجين»، إذ نجحت في جذب أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان الذين تنافسوا في الظفر بلقب النسخة الأولى، التي حققها البطل «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي مالكي، إذ تمكن من تحقيق لقب الجولتين في مضمار الشارقة وجبل علي، كاشفاً في الوقت ذاته عن نيتهم توسيع وتطوير جولات السلسلة في المواسم المقبلة لتشمل مضامير ميدان وأبوظبي والعين.

وعن الخطط المستقبلية لسباقات المضمار الأصفر، أكد محمد الأحمد أن الموسم القادم سيشهد مواصلتهم لعمليات تطوير البنية التحتية وأرضية المضمار، بالإضافة إلى تخطيطهم لتنظيم عدد من السباقات الدولية، مقدماً في الختام خالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح الموسم، ابتداءً من هيئة الإمارات لسباق الخيل والرعاة بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

تميز مطلق

وبدوره، تقدم ياسر مبروك المدير الفني في هيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة نيل سموه لقب بطولة الملاك لموسم مضمار جبل علي، والمدرب دووج واتسون والفارس تاغ أوشي على تحقيقهما لقب بطولة المدربين والفرسان.

وأكد ياسر مبروك، أن المشاركات الكبيرة والتنافس المثير الذي شهده الموسم الماضي، دليل على حفاظ المضمار الأصفر على عراقته وسباقاته القوية التي تطورت عاماً بعد عام، مشيداً بإدارة جبل علي واللجنة المنظمة للسباقات، الذين أضافوا الكثير خلال الموسم الماضي على كافة النواحي والأصعدة.

كما عرج ياسر مبروك بالحديث عن النسخة الأولى من «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن النجاح الأبرز تمثل في المشاركات الكبيرة، بالإضافة إلى السمعة القوية التي خلقتها هذه المبادرة، والدليل على ذلك مشاركة «رود بلوك» في شوط «دبي جولدن شاهين» خلال الأمسية الـ27 لكأس دبي العالمي، عقب تلقي ملاكه دعوة رسمية من قبل اللجنة المنظمة للحدث العالمي.

واختتم ياسر مبروك المدير الفني في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن الهيئة شرعت بالتحضير للموسم الجديد (2023 - 2024) من خلال الاتصال والتنسيق مع الأندية والمضامير الخمسة المنظمة للسباقات لوضع برنامج سباقات الموسم المقبل، مضيفاً: نهدف إلى منح الملاك والمدربين والفرسان الوقت الكافي للاستعداد والتجهيز للموسم، مقدماً خالص الشكر والتقدير لإدارة المضمار الأصفر على استجابتها السريعة.

شكر مقدّر

ومن جانبهما، تقدم المدرب دووج واتسون والفارس تاغ أوشي بخالص الشكر والتقدير لإدارة مضمار جبل علي على التكريم الذي حظيا به، خصوصاً أنه أتى عقب تتويجهما أيضاً بلقب بطولة المدربين والفرسان على مستوى الدولة، مؤكدين أن سباقات المضمار الأصفر تزداد في كل عام صعوبة وسخونة، نظراً للمشاركات القوية والأشواط المثيرة التي نجحت في جذب أبرز الملاك والمدربين والفرسان، التي أسهمت في رفع حدة المنافسة بين الجميع.

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