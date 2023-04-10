غداً .. 18 خيلاً تتنافس في "كأس الوثبة ستاليونز" بفرنسا

المصدر: وام

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ينطلق غداً الثلاثاء على مضمار "لاتست دو بوش" الفرنسي كأس الوثبة ستاليونز "جائزة السكب" لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، وجائزته 16,000 يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

تقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان لدعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

يشارك في السباق 18 خيلاً أبرزها المهرة جمانة" لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة ليو روسيل، التي حلت سادسة في مشاركتها الأولى، ورفيقتها في نفس الاسطبلات "أي أي شنغهاي" بقيادة ماثياس لورين.

و ينافس في السباق المهر "نهام" لزاك بلود ستوك، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل، وسبق له الحلول في المركز الثاني ثلاث مرات، متضمنة سباقين للفئة الثانية، كما حل خامساً في سباق الفئة الأولى.

ومن أبرز المرشحين للفوز المهر "مجلاد" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وسبق له تحقيق المركز الثاني 3 مرات.



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