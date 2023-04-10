152 سباقاً في النسحة الجديدة لمهرجان سباقات منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، أن النسخة الخامسة عشرة لفعاليات المهرجان ستتضمن إقامة 152 سباقاً حول العالم، حيث تم تدشينه عملياً في 11 يناير الماضي في فرنسا بكأس الوثبة ستاليونز.

ويقام المهرجان في نسخته الجديدة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي أصبحت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا وكل أنحاء العالم.

وقالت صوايا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" إن هناك تغييرات كبيرة في النسخة الجديدة، من بينها سباقات "جروب 1" قوية في فرنسا، بالإضافة إلى تحول سباقات إلى تصنيف "جروب 2 و3"، فيما تستضيف إيطاليا 14 سباقاً، وهناك كأس" ليوا" جروب 1، والذي تم نقله من إنجلترا إلى فرنسا، حيث يقام هذا السباق في فرنسا للسنة الثانية على التوالي في 30 يوليو المقبل بمدينة "لاتست دو بوش.

وأوضحت قائلة :" فرنسا ستشهد 34 سباقاً من ضمنها 5 سباقات ما بين جروب 1 و2 و3، نتوقع لها أن تكون قوية ومميزة هذه السنة، وسباقات المهرجان تغطي كل قارات العالم، ولنا شرف التواجد في الكثير من الدول على المستوى العالمي، وهناك كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية في عدد من الدول انطلاقاً من بلجيكا والمغرب في مايو المقبل".

وأشارت لارا صوايا إلى أن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اكتسب صبغة ومكانة دولية، وبلغت شهرته كل أرجاء العالم، بدوره المؤثر في تعزيز الاهتمام بالخيل العربي، بفضل ما يقدمه من دعم للفروسية عامة والخيول العربية خاصة، كما أن مشاركة نخبة الفرسان من العالم والإمارات في السباق يؤكد قيمته وأهميته.

وقالت:" بعد نهاية السباقات الدولية، وفي بداية الموسم الجديد سننتقل إلى سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على مضمار نادي أبو ظبي للفروسية في 3 ديسمبر القادم، ونفتخر في مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذا الحدث العالمي الكبير، والذي يشهد مشاركة أقوى وأعلى الخيول العالمية تصنيفاً، كما يشهد نادي العين للفروسية والرماية والجولف إقامة يوم كامل يتألف من 7 سباقات للمهرجان مطلع ديسمبر برعاية شركاء النجاح بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني لدولة الإمارات".

وكشفت لارا صوايا عن استضافة أبوظبي "الملتقى العالمي" لسباقات الخيول العربية الأصيلة، في نسخته الرابعة عشرة، والذي يقام سنوياً، حيث اكتسب سمعة عالمية، نظراً لاستدامته ودوره المؤثر في تحقيق الكثير من المكاسب لملاك ومربي الخيل العربي، عبر رؤية علمية مدروسة، ونتوقع مشاركة نحو 400 شخصية من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث.

وتقدمت صوايا بالشكر لمجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى الرعاة شركاء النجاح، وهم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

كما ثمنت رعاية المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الامارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.



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