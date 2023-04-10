«بن دري لامار» بطل «بولو الماستر»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق «بن دري لامار» بطلاً لبطولة كأس الأساتذة للبولو 2023، بعد الفوز على فريق «الحبتور إيه إم»، بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف هدف، بعد أن قدم الفريقان عرضاً قوياً ومثيراً، عكس تطور اللعبة بدولة الإمارات.

بدأت المباراة بداية سريعة وحذرة، خاصة أن فريق الحبتور إيه إم، تقدم بهدف لمحمد الحبتور، ومعه نصف جول فارق التصنيف، ثم أحرز توماس ايريارتي نجم فريق بن دري لامار المتألق، هدف فريقه الأول، لترد عليه الشيخة علياء آل مكتوم بهدف، لينتهي الشوط بتقدم الحبتور بنتيجة هدفين ونصف مقابل هدف، وفي الشوط الثاني، ينجح كل فريق في إضافة هدف آخر، لينتهي الشوط بتقدم فريق الحبتور إيه إم بثلاثة أهداف ونصف مقابل هدفين.

جهود

وفي الشوط الثالث، ينشط فريق بن دري لامار، بفضل جهود توماس ومحمد بن دري وريان العجاجي، ويضيق الفارق إلى نصف نقطة، وشهد الشوط الرابع الأخير، استمرار نشاط فريق الفريقين معاً، ونجح دياز البريدي في إحراز هدف الحبتور إيه إم الخامس، ولكن توماس اريارتي يحرز هدف بن دري لامار الخامس، وأضاف توماس الهدف السادس، ليعتلي منصة التتويج، ويعلن فوز فريق بن دري لامار بنتيجة المباراة، بستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف، والفوز بكاس الماسترز 2023.

فوز

وكانت مباراة كأس الترضية، والتي سبقت المباراة الختامية الرئيسة، قد جمعت بين فريقي مونت هيسكث وذئاب مهرة، وانتهت لصالح فريق ذئاب مهرة بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، بفضل جهود الثنائي النشط طارق وحبتور الحبتور.

وعقب المباراة، قام بابو كي لونابان مدير عام شركة واي إم إس الهندسية، الراعي الرسمي للبطولة، بتتويج الفرق الفائزة، وأصحاب الألقاب، حيث تم تتويج فريق بن دري لامار البطل، وفريق الحبتور إيه إم الوصيف، وفريق ذئاب دبي بطل كأس الترضية، وفريق مونت هيسكث، إلى جانب راشد بن دري أفضل لاعب في المباراة، والمهر فريك لريان العجاجي، أفضل خيل في المباراة.

ختام

من جهته، أكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، أن المباراة تستحق أن تكون ختام البطولة، التي أظهر فيها اللاعبون المواطنون قدرات فنية هائلة، مهنئاً فريق بن دري البطل المتوج، ومنوهاً بأننا في البولو يشعر كل لاعب أنه الفائز، لأن الجميع يشارك بروح الأسرة الواحدة.

وأعرب راشد بن دري كابتن فريق بن دري لامار، عن سعادته بالفوز، مشيراً إلى أن المباراة كانت قوية ومتكافئة، واستحقت أن تكون ختام البطولة، وقال: الفريقان قدما مباراة مثيرة، ويستحقان التهنئة، فقد تساوت الكفتان حتى الرمق الأخير، ولكن الحمد لله، فزنا في الثواني الأخيرة.

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