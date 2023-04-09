حضور جماهيري كبير في ختام موسم السباقات بمضمار العين للفروسية

المصدر: وام

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شهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف اسدال الستار على سباقات الموسم الإماراتي للخيول 2022-2023 بتنظيم الحفل الختامي، والذي تألف من 7 أشواط اجتذبت نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وجاءت المنافسات قوية، تعكس المكانة التي تتبوأها الإمارات على خريطة سباقات الخيل العالمية.

وخطف الحضور الجماهيري الحاشد الأضواء في الأمسية الختامية، بالتفاعل اللافت مع الأشواط خاصة في الأمتار الأخيرة بواقع يرتبط بالتوقعات التي تسبق انطلاق المنافسات، حيث تمثل هذه الجماهير عنصراً مهماً في منظومة النجاح للسباقات.

وأكد سعادة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة "إفهار"، المشرف العام للسباقات بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن ختام سباقات نادي العين ترجم بشكل واضح الشغف والاهتمام والمتابعة من جماهير السباقات في "أجواء عائلية، بفضل الخيارات الجيدة التي يوفرها النادي لمحبي سباقات الفروسية.

وقال: "فخورون بهذا التميز والنجاح لسباقات نادي العين للفروسية، ونستعد للموسم القادم بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لاستقطاب الخيول والملاك للمشاركة في السباقات، وتقديم الأفضل لهم، بما يتماشى مع التوجهات المعتمدة".

وأشار إلى أن البحث عن الفوز دائماً في نهاية الموسم يكتسب أهمية كبرى، وأنه بمثل ما كانت البداية قوية في الموسم الحالي، فإن ختام موسم السباقات كان قويا أيضا، وقال: "نتمنى أن نقدم للجميع كل ما يرضي تطلعاتهم وطموحاتهم في مضمار نادي العين، حتى يكون النادي بوابة للسباقات الأخرى باستدامة الفعاليات والمبادرات المتميزة.

بدوره أشاد المدرب الوطني هلال العلوي بنجاح مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف بتقديم كل سبل التميز والراحة للملاك والمدربين والفرسان، بما يتواءم مع أفضل الممارسات التي تعزز أهمية الدور الذي يضطلع به في دعم السباقات.

وقال: "أحرص على تدريب الخيل بنفسي، وقمنا بفتح مجال لبعض الملاك، ولنا مشاركات دولية في فرنسا والسعودية، وحققنا نتائج جيدة، بالإضافة إلى النتائج المحلية، ولدينا 5 خيول في فرنسا، كما أن هناك خيول ستنضم إلى إسطبلاتنا، ونستعد للموسم القادم بأفضل التطلعات".

وأشاد العلوي بالنجاح المتميز للمدربين المواطنين ماجد الجهوري ومصبح المهيري في كأس دبي العالمي للخيول إثر فوزهما بلقبين في " دبي كحيلة كلاسيك"، والقوز للسرعة"، وقال إن المدرب المواطن قادر على تأكيد قدراته العالية عندما يحصل على الدعم المناسب، وكل الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لتمكين أبناء الوطن ودعم تطلعاتهم وطموحاتهم في شتى المجالات.

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