«دبي أونر» يتوج بلقب «كوين إليزابيث ستيكس» في أستراليا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توّج «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة بلقب سباق «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «رويال راندويك» في أستراليا أمس، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.07.72 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن «مونجا» بقيادة الفارس ناش رويلر وإشراف المدربة أنابيل نيشام.

وجاء في المركز الثالث «انامو» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز.

«أروفيلد سبرنت»

وحققت خيول جودلفين ثنائية خلال السباق عبر «آفت كابن» الذي اقتنص لقب «اروفيلد سبرنت» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.11.27 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «وي نيسي» بقيادة الفارس داميان لين وإشراف المدربين ميك برايس ومايكل كينت.

وحلت ثالثاً «ليدي لاجونا» بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدربة أنابيل نيشام.

«سفاير ستيكس»

وأضافت «زاباتيو» الانتصار الثاني للإسطبل الأزرق الملكي، بتحقيقها لقب «سفاير ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلة زمناً قدره 1.11.28 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «نيفر توك» بقيادة الفارس ديلان جيبونز وإشراف المدرب كريس ليس. وجاءت في المركز الثالث «برينسيس جريس» بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب كريس والر.

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