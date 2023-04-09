تكريم أبطال موسم «جبل علي» اليوم

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

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أعلنت إدارة مضمار جبل علي عن تنظيم أمسية «تكريم أبطال موسم 2022 - 2023» التي ستقام اليوم بقاعة المجلس بالمضمار الأصفر، وسيتم خلالها تتويج بطل الملاك والمدربين والفرسان لموسم سباقات مضمار جبل علي الذي اختتم الشهر الماضي.

وتعد الأمسية بمثابة تقليد سنوي درج عليه المضمار العائلي، تقديراً لما تحقق في الموسم من نجاح تنافسي وتنظيمي للسباقات، التي شهدت تصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قائمة بطولة الملاك لموسم مضمار جبل علي، إذ حققت خيول سموه 8 انتصارات في المضمار الأصفر، فيما تربع المدرب دووج واتسون على قائمة مدربي المضمار الأصفر، برصيد 16 انتصاراً، بينما احتل الفارس تاغ أوشي صدارة بطولة الفرسان برصيد 14 انتصاراً.

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