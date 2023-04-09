«مجدي» بطلاً لـ«عود التوبة» في ختامي مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق المهر «مجدي» لياس للسباقات في مضمار نادي العين خلال سباقه الختامي بالموسم 2023-2022 ليتوج بلقب عود التوبة بالشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة.

وركض المهر الأشقر الرمادي تحت قيادة أنطونيو فريزو، وإشراف جان دي روال برشاقة ليبتعد عن منافسه بفارق أربعة أطوال، قبل أن يتصدر المشهد في نهاية السباق بزمن قدره 01:38:59 دقيقة.

وأقام مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف سباقه الختامي بالموسم بحضور كل من فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف على سباقات العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحشد غفير من عشاق سباقات الخيول والفروسية.

مبهر العين

خطف المهر «مبهر العين» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، وقيادة أنطونيو فريزو، وإشراف أحمد المحيربي، لقب شعبية الروضة في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول المبتدئة، توليد الإمارات، ونجح المهر الفائز في تجاوز منافسيه في الأمتار الأخيرة ليتصدر السباق بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني وبزمن 02:25:74 دقيقة.

وفاز الجواد «صني دو لوب» لحمد علي، وإشراف حمد المرر، وقيادة مارسلينيو رودريجز، بلقب بطولة كأس العين في الشوط الثالث الرئيس بحفل الأمسية، لمسافة 2000 متر - هيبة.

وشهد الشوط إثارة بالغة تضاعفت مع اللفة الأخيرة قبل أن يتمكن الجواد الرمادي من تصدر السباق بفارق 0.5 عن منافسه المباشر، بزمن قدره 02:19:13 دقيقة. وانتزع الجواد «إكسايتنغ دايز»، لفريق البيت الموحد، وإشراف دووج واتسون، وقيادة أوسكار شافيز، لقب جبل حفيت في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، وتوج الجواد «جعفر ديز آرنيت» للرحماني للسباقات.

وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أوسكار شافيز، بلقب فلج هزاع في الشوط الرابع للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر. وخطف الجواد «تاج العز» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية.

وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة ريتشارد مولن، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 1600 متر، وفازت الفرس «هملولة» للأصايل، وإشراف سالم الكتبي، بلقب سيح بن عمار في الشوط الختامي للأمسية للمهرات والأفراس المبتدئة لمسافة 1400 متر.

دعم

من جانبه، ثمن فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار» نائب رئيس اللجنة المنظمة ومشرف سباقات مضمار العين، السباق الختامي لمضمار العين، الذي أصبح يستقطب المنافسات بصورة كبيرة، من خلال الإدخالات التي تحظي بها السباقات، والتي تتجاوز 140 رأساً، في سبعة أشواط.

أكد الرحماني أن السباق الختامي بالموسم حظي بحضور جماهيري كبير، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الجمهور يميل دائماً للسباقات الليلية، وأوضح أن شروط السباقات بالعين أسهمت في مشاركة كبيرة للملاك، معبراً عن رضاهم عن الموسم، وأوضح أن الجوائز المخصصة لسباقات الخيول المبتدئة تتراوح ما بين 70 إلى 80 ألف درهم.

وقال الرحماني: لدينا سباقات مصنفة، غير أن فكرتنا هي استيعاب جميع التصنيفات بما يرضي طموح وتطلعات الملاك والمدربين، وأشار إلى أن سباقات رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة هذا الموسم ستتألف من 15 سباقاً، وستكون الانطلاقة من مضمار لونغ شامب بفرنسا، بالتزامن مع الجينز الفرنسي. وأضاف: سوف ينطلق مونديال الخيول العربية في أمريكا الجنوبية بدول البرازيل وأوروغواي وتشيلي والأرجنتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز