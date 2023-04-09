خالد النابودة يحافظ على بطولة الملاك للخيول

المصدر: دبي - خالد المهيري

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حافظ المالك ومربي الخيول الوطني خالد خليفة النابودة على لقب بطولة الملاك لموسم (2022 - 2023) للخيول بالدولة، إذ تصدر البطولة برصيد 34 انتصاراً في كل مضامير الدولة. كما حقق المدرب دووج واتسون لقب بطولة المدربين برصيد 40 انتصاراً، فيما نال الفارس تاغ أوشي لقب بطولة الفرسان بـ 60 انتصاراً.

مضمار «ميدان»

وتصدر فريق «جودلفين» جدول صدارة الملاك على مضمار «ميدان» العالمي برصيد 25 فوزاً، وفي صدارة المدربين حقق بوبات سيمار المركز الأول بـ17 انتصاراً. وانتزع الفارس مايكل بارزالونا صدارة الفرسان في المضمار العالمي بـ 14 انتصاراً.

مضمار جبل علي

أما مضمار جبل علي، فقد تصدرت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم جدول المضمار الأصفر برصيد 8 انتصارات، واحتل المدرب دووج واتسون ترتيب المدربين بـ 16 فوزاً. كما ظفر الفارس تاغ أوشي بصدارة الفرسان بـ 14 انتصاراً.

مضمار أبوظبي

وحققت خيول خالد خليفة النابودة صدارة الملاك في مضمار أبوظبي برصيد 18 انتصاراً، وتصدر المدرب آرنست أورتيل قائمة المدربين في المضمار بـ 18 فوزاً، فيما تصدر الفارس تاغ أوشي قائمة الفرسان بـ 22 انتصاراً.

مضمار العين

وذهبت صدارة الملاك في مضمار العين إلى إسطبلات «العجبان» برصيد 7 انتصارات، وفي صدارة المدربين، فقد نالها المدرب إبراهيم الحضرمي برصيد 12 فوزاً. وظفر الفارس أنطونيو فريزو بصدارة الفرسان برصيد 17 انتصاراً.

مضمار الشارقة

وحققت خيول خالد خليفة النابودة صدارة الملاك في مضمار «الشارقة لونجين» برصيد 6 انتصارات، وظفر المدرب آرنست أورتيل بصدارة المدربين برصيد 6 انتصارات أيضاً. وذهبت صدارة الفرسان إلى الفارس ريتشارد مولن برصيد 6 انتصارات.

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